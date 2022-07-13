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9發展商聯手組新公司　啟德跑道區命名Park Peninsula 　集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身

股樓投資 18:59 2022/07/13

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啟德跑道區將有多個樓盤推出，多家投得跑道區地皮的發展商聯手成立「啟德跑道區私人發展有限公司」，並將啟德跑道區命名為「Park Peninsula」，將通過公私營協作模式，主動與不同持份者和政府部門配合及協商，冀發展該區成為集休閒娛樂、體育、酒店旅遊、商業及住宅於一身的全新地段。 

啟德跑道區私人發展有限公司由中海外（00688）、遠展（00035）、恒地（00012）、嘉華（00173）、新世界（00017）、新地（00016）、會德豐地產、華懋集團、帝國集團，合共9家發展商組成。雖然長實（01113）、華潤置地（01109）及保利置業（00119）持有跑道區地皮，但未有參與。 

資料顯示，Park Peninsula環抱約45萬平方米的綠化及休憩地帶，面積較維多利亞公園大2.3倍，而且鄰近約2.4公里長的啟德河，同時連接約11公里長的海濱長廊及約13公里長的行人及單車共融通道，串連觀塘避風塘及鄰近地區。 

值得留意的是， Park Peninsula設有環保連接系統，擬建設自動行人輸送帶的高架行人步道及跨海行人及單車橋，將連接觀塘及九龍灣兩個地區，並提供一系列的巴士及專線小巴等設施。此外，跑道公園碼頭亦擬籌備成為水上的士上落點，連接中環、西九、尖東、紅磡與啟德。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 啟德 遠東發展 中國海外 恒基 帝國集團 新世界 會德豐地產 華懋 嘉華

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