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【英國經濟】英國5月GDP增長0.5%勝預期　受惠假期預訂熱潮及醫療健康支出急增

宏觀解讀 18:22 2022/07/13

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【英國經濟】英國5月GDP增長0.5%勝預期　受惠假期預訂熱潮及醫療健康支出急增

英國經濟5月份增長0.5%，超過市場預期，英國國家統計局表示，主要是受惠假期預訂熱潮和全科醫生預約大幅增加推動服務業增長，並抵消酒店及消費者服務疲軟。同時，製造業產出和建築業的擴張速度也快於分析師的預期。

英國同時修正4月份數據，由GDP下降0.3% 修正為下降0.2%。英國國家統計局表示，儘管檢測、疫苗接種等計劃逐漸結束，但醫療健康支出是經濟增長的最大驅動因素，有更多的人去看全科醫生。

英國5月強勁的醫療健康活動掩蓋了家庭支出減弱的跡象，數據顯示，包括酒店和零售在內的服務業5月整體下跌0.1%，零售下降0.5%，而體育和娛樂等方面的支出收縮5.3%。不過，由於很多家庭安排了暑假出行，旅遊支出增長11%。

儘管英國5月GDP增長超預期，英國央行預計今年二季度和四季度GDP將出現收縮，第三季則因基數或而較易增長，隨後兩年進入停滯狀態。目前英國GDP比疫情前的水平高出1.7%。

瑞銀經濟學家Dean Turner表示，英國數據細項仍然表明經濟面臨壓力，生活成本危機擠壓家庭消費能力。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登**

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