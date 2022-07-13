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【美股焦點】Cathie Wood：聯儲局忽視通縮跡象　將很快轉向鴿派

環球政經 18:50 2022/07/13

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美國通脹高企，市場預計聯儲局會在月底的議息會議中加息0.75厘。不過，有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood表示，聯儲局無視通縮跡象，繼續積極加息以對抗通脹，相信當局將很快轉向鴿派。

Cathie Wood周二（12日）在網絡研討會上表示，市場已發現聯儲局犯錯，使美股大跌。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

Cathie Wood旗下的 ARK Innovation ETF（ARKK）是 2020 年表現最好的基金之一，這要歸功於其對Zoom（ZM）等疫情受惠股的押注，不過，ARKK今年至今下跌超過50%。

Cathie Wood又提到，近期銅、石油和黃金價格下跌，是通脹擔憂被誇大了的跡象。

目前，市場普遍預計聯儲局將在7月26日至27日的會議上加息0.75厘。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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Cathie Wood Zoom 疫情 受惠股 基金 ETF 美股 加息 美國聯儲局 通縮

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