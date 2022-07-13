【美股焦點】Cathie Wood：聯儲局忽視通縮跡象　將很快轉向鴿派

美國通脹高企，市場預計聯儲局會在月底的議息會議中加息0.75厘。不過，有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood表示，聯儲局無視通縮跡象，繼續積極加息以對抗通脹，相信當局將很快轉向鴿派。

Cathie Wood周二（12日）在網絡研討會上表示，市場已發現聯儲局犯錯，使美股大跌。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

Cathie Wood旗下的 ARK Innovation ETF（ARKK）是 2020 年表現最好的基金之一，這要歸功於其對Zoom（ZM）等疫情受惠股的押注，不過，ARKK今年至今下跌超過50%。

Cathie Wood又提到，近期銅、石油和黃金價格下跌，是通脹擔憂被誇大了的跡象。

目前，市場普遍預計聯儲局將在7月26日至27日的會議上加息0.75厘。

【延伸閱讀】星展予恒指本年目標23800點 推薦10隻首選港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠