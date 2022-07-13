【大行看法】瑞士百達資管：股票估值未見底　維持減持看法

▲ 瑞士百達資管：股票估值未見底 維持減持看法

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）表示，隨各國央行對全球大部分地區收緊貨幣政策，經濟衰退風險正在上升。儘管今年股市出現大幅拋售，但估值還不夠便宜，故維持減持股票的看法。

該行指，目前各國正設法保持經濟的韌性，故對債券整體保持中性立場，而該行的先行指標顯示，央行在尋求控制通脹時，不會同時在今年令主要經濟體陷入衰退，又認為美國經濟今年衰退風險被誇大。

盧伯樂稱，隨著標指跌入技術熊市，股票正接近合理價值。但對於投資者來說，還沒有低到讓他們忽視基本面和企業面臨的持續威脅。風險繼續偏向下行，尤其是美國企業的盈利增長。不過，如果通脹下降速度快過預期，將帶動美股市盈率反彈。考慮到現有的市盈率和盈利前景，該行仍然減持美國股票。該行亦將歐元區股票評級下調至減持。

對中國股票上調至增持

至於中國股票，瑞士百達資管指，隨新冠疫情限制措施逐步放寬，將中國股票上調至增持，以反映經濟的強勁反彈。儘管市場反彈明顯，但貨幣狀況具有支撐作用，中國股票估值仍然具有吸引力。此外，科企監管方面的不確定性似乎正在減弱。

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