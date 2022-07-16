【手錶技術】法拉利進軍鐘錶界　 夥Richard Mille推出全球最薄機械錶

▲ 品牌最近與跑車品牌法拉利推出聯名腕錶RM UP-01 Ferrari，其錶身厚度只有1.75mm。

Bulgari早前推出1.8mm最薄機械錶，成為全球最薄，但該記錄很快被瑞士機械錶品牌Richard Mille打破！品牌最近與跑車品牌法拉利推出聯名腕錶RM UP-01 Ferrari，其錶身厚度只有1.75mm。

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據悉，全球限量150隻的Richard Mille RM UP-01 Ferrari，售價為188萬美元（約1,475萬港元），而1.75mm厚的腕錶，內部裝著只厚1.18mm的機芯，重量輕到只有2.87g。官方稱，此設計與材質依然可承受5,000g的加速度衝擊，並能支援10米防水，而機械錶的動力儲存則是可以達到45小時。

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腕錶呎寸為51 x 39mm，時、分盤在錶面的正上方，右邊是擺輪游絲裝置，其上方有薄至0.02mm的藍寶石水晶鏡面作保護。至於法拉利的標誌，特別以鐳射刻在右下方。腕錶亦不設傳統錶冠，上鏈及校時都在錶盤進行，左上是function selector，左下則是上鏈及調校時間裝置，同樣以齒輪形式操作。

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責任編輯：廖淑瑩

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