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【手錶技術】法拉利進軍鐘錶界　 夥Richard Mille推出全球最薄機械錶

14:00 2022/07/16

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品牌最近與跑車品牌法拉利推出聯名腕錶RM UP-01 Ferrari，其錶身厚度只有1.75mm。

Bulgari早前推出1.8mm最薄機械錶，成為全球最薄，但該記錄很快被瑞士機械錶品牌Richard Mille打破！品牌最近與跑車品牌法拉利推出聯名腕錶RM UP-01 Ferrari，其錶身厚度只有1.75mm。

【Pokémon NFT】知名Youtuber將以NFT形式 出售「最貴Pokémon卡牌」

據悉，全球限量150隻的Richard Mille RM UP-01 Ferrari，售價為188萬美元（約1,475萬港元），而1.75mm厚的腕錶，內部裝著只厚1.18mm的機芯，重量輕到只有2.87g。官方稱，此設計與材質依然可承受5,000g的加速度衝擊，並能支援10米防水，而機械錶的動力儲存則是可以達到45小時。

【電話亭博物館】網民設博物館網頁 收集全球電話亭聲畫回憶

    點擊圖片放大
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腕錶呎寸為51 x 39mm，時、分盤在錶面的正上方，右邊是擺輪游絲裝置，其上方有薄至0.02mm的藍寶石水晶鏡面作保護。至於法拉利的標誌，特別以鐳射刻在右下方。腕錶亦不設傳統錶冠，上鏈及校時都在錶盤進行，左上是function selector，左下則是上鏈及調校時間裝置，同樣以齒輪形式操作。

【美妝科技】消費者追求「共融美妝」 L'Oréal藉科技推動三大發展目標

責任編輯：廖淑瑩

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