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【下半年展望】貝萊德智庫：聯儲局未來或在經濟增長及通脹上作出平衡 宜多作防守性部署

宏觀解讀 18:22 2022/07/13

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【下半年展望】貝萊德智庫：聯儲局未來或在經濟增長及通脹上作出平衡 宜多作防守性部署

美國聯儲局本月加息1厘的可能性升溫，貝萊德智庫（BlackRock Investment Institute）」亞太區投資策略主管Thomas Taw指，聯儲局雖繼續加息，但當局日後議息將會在「經濟增長及就業」與「通脹」中作出平衡，甚至有機會在加息上作出讓步。

通脹前景不明朗下，他建議投資者宜多作防守型部署，投資健康護理板塊。

低基數及疫情受控有利明年內地經濟增長

貝萊德智庫首席中國經濟師宋宇指，下半年中國經濟將出現反彈，疫後重開及監管放緩，將驅動市場正面發展，但疫情仍令中國市場存在不確定性，內地政府年底應「目標精確地」應對疫情，如提升長者接種率等。

貝萊德智庫預期，內地今年難以達到經濟增長5.5%的目標，惟今年增長雖放緩，但低基數亦有利明年增長，料明年隨市場對新冠病毒了解增加、接種人次增加，有助防疫措施回復正常化。

亞洲市場方面，亞太區首席投資策略師龐文博Ben Powell對亞洲、中國及日本市場持「中性態度」，預期下半年韓國、印度及台灣持續有資金流入，中國亦會有強勁資金支持。

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【基金看法】貝萊德CEO料未來數年通脹保持高位　籲不應要求資管公司擔任「環境警察」

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