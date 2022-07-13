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【科技企業】SpaceX星艦再度發生大爆炸 首飛日期將會延誤

環球政經 17:55 2022/07/13

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Space X作為太空科技的領頭羊，其下的星際飛船Starship發射計劃一直備受外間關注。然而根據外媒報導，SpaceX星艦Booster7助推器在最新一輪火箭測試中意外爆炸，引起發射台多次起火，大火斷斷續續燃燒了2小時才被撲滅，星艦首飛計畫恐怕將會受到延誤。

【科技巨頭】Google計劃放緩招聘步伐【下一頁

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

在美國東部時間時間7月11日，位於德州（Texas）的博卡奇卡發射場，裝有33個猛禽火箭發動機的星艦Booster 7在測試中無意間點燃混合的甲烷與氧氣，導致大爆炸發生，就連遠處用作記錄測試經程的攝影機都被震致搖晃。馬斯克接受外媒訪問時解釋，發動機當時正對進行旋轉啟動測試，理論上不涉及點火，因此也未事先向附近居民告知可能會有衝擊波，他承認此次爆炸事件「不理想」。

【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

接下來幾週 SpaceX 將弄清楚哪個過程引起爆炸，並確保該故障不會再次出現。目前尚未清楚爆炸對助推器本身造成多大損害。最壞情況是33 台猛禽發動機嚴重損壞，助推器無法修復。

【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）【下一頁

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記者：鄭日棱

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