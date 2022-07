馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑

全球首富、Tesla創辦人馬斯克即使臨時決定不收購Twitter,但他仍然用Twitter與名人針峰相對。馬斯克周二(12日)發文指,自己不討厭特朗普,但覺得對方「是時候要退休」,又指民主黨不應再針對特朗普,因為只會令他更加想再做總統。

NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下(多圖) 【下一頁】

特朗普(Donald Trump)周末在阿拉斯加集會批評馬斯克(Elon Musk),指後者稱有支持自己是「講大話」。馬斯克周二在Twitter轉發有關影片,他表示並不討厭特朗普,但覺得他「是時候要退休」,安定地找個地方享受晚年生活。

馬斯克又表示希望民主黨不要再針對特朗普,因為如此只會令特朗普覺得繼續在政壇生存的唯一方法,就是再當選總統。

碧咸二仔與女友異地戀剛滿3年 IG刪合照洩分手證據 【下一頁】

特朗普其後在自己創立的社交平台Truth Social反撃,指馬斯克當年到白宮向他請求電動車及太空項目補助時,如果「叫佢跪低乞求我」(drop to your knees and beg),馬斯克絕對會照做。至於沒有Truth Social帳戶的馬斯克,在Twitter以「Lmao」 隔空回應。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:郭麗明