馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑

全球首富、Tesla創辦人馬斯克即使臨時決定不收購Twitter，但他仍然用Twitter與名人針峰相對。馬斯克周二（12日）發文指，自己不討厭特朗普，但覺得對方「是時候要退休」，又指民主黨不應再針對特朗普，因為只會令他更加想再做總統。

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特朗普（Donald Trump）周末在阿拉斯加集會批評馬斯克（Elon Musk），指後者稱有支持自己是「講大話」。馬斯克周二在Twitter轉發有關影片，他表示並不討厭特朗普，但覺得他「是時候要退休」，安定地找個地方享受晚年生活。

馬斯克又表示希望民主黨不要再針對特朗普，因為如此只會令特朗普覺得繼續在政壇生存的唯一方法，就是再當選總統。

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特朗普其後在自己創立的社交平台Truth Social反撃，指馬斯克當年到白宮向他請求電動車及太空項目補助時，如果「叫佢跪低乞求我」（drop to your knees and beg），馬斯克絕對會照做。至於沒有Truth Social帳戶的馬斯克，在Twitter以「Lmao」 隔空回應。

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責任編輯：郭麗明