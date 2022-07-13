  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (三) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬斯克嘲特朗普「要退休」 特朗普一句令馬斯克得啖笑

環球社會熱點 17:41 2022/07/13

分享：

分享：

全球首富、Tesla創辦人馬斯克即使臨時決定不收購Twitter，但他仍然用Twitter與名人針峰相對。馬斯克周二（12日）發文指，自己不討厭特朗普，但覺得對方「是時候要退休」，又指民主黨不應再針對特朗普，因為只會令他更加想再做總統。

NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖） 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周末在阿拉斯加集會批評馬斯克（Elon Musk），指後者稱有支持自己是「講大話」。馬斯克周二在Twitter轉發有關影片，他表示並不討厭特朗普，但覺得他「是時候要退休」，安定地找個地方享受晚年生活。

馬斯克又表示希望民主黨不要再針對特朗普，因為如此只會令特朗普覺得繼續在政壇生存的唯一方法，就是再當選總統。

碧咸二仔與女友異地戀剛滿3年 IG刪合照洩分手證據 【下一頁】

特朗普其後在自己創立的社交平台Truth Social反撃，指馬斯克當年到白宮向他請求電動車及太空項目補助時，如果「叫佢跪低乞求我」（drop to your knees and beg），馬斯克絕對會照做。至於沒有Truth Social帳戶的馬斯克，在Twitter以「Lmao」 隔空回應。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

泰國性罪犯將可化學閹割換減刑 10年監控加戴電子腳鐐
今日
泰國性罪犯將可化學閹割換減刑 10年監控加戴電子腳鐐
西班牙加稅應對通脹 先向銀行及能源公司「開刀」
今日
西班牙加稅應對通脹 先向銀行及能源公司「開刀」
【德州槍擊】新片揭警無作為 逾一小時方破門斃槍手
今日
【德州槍擊】新片揭警無作為 逾一小時方破門斃槍手
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
今日
【英國王室】全球首施打疫苗護士獲授勳 英女王笑問「你仲未死？」
【安倍晉三身亡】警方槍擊現場搜尋彈頭 懷疑槍手自製子彈
今日
【安倍晉三身亡】警方槍擊現場搜尋彈頭 懷疑槍手自製子彈

你可能感興趣

泰國性罪犯將可化學閹割換減刑 10年監控加戴電子腳鐐
今日 14:01
泰國性罪犯將可化學閹割換減刑 10年監控加戴電子腳鐐
西班牙加稅應對通脹 先向銀行及能源公司「開刀」
今日 17:32
西班牙加稅應對通脹 先向銀行及能源公司「開刀」
【德州槍擊】新片揭警無作為 逾一小時方破門斃槍手
今日 15:30
【德州槍擊】新片揭警無作為 逾一小時方破門斃槍手
網絡熱話 馬斯克 特朗普 TRUTH Social 電動車 白宮

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄烏舉行會談商討糧食出口 德下月起停購俄煤炭（不斷更新）

下一篇文章

西班牙加稅應對通脹 先向銀行及能源公司「開刀」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

意旅遊勝地禁旅客赤裸上身 最高被罰近4000元
意旅遊勝地禁旅客赤裸上身 最高被罰近4000元
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
全球最佳城市香港排尾二 遜台北曼谷（附排名）
英希斯路機場日限離境人數10萬 籲停售夏季旅行機票
英希斯路機場日限離境人數10萬 籲停售夏季旅行機票
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月13日 時間17:00）
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖）
斯里蘭卡總統試圖離境失敗 入境職員拒提供貴賓待遇
斯里蘭卡總統試圖離境失敗 入境職員拒提供貴賓待遇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款