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【變種病毒】全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5

環球社會熱點 18:20 2022/07/13

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新冠肺炎疫情大流行至今已出現多種變種病毒，近日多國再次發現新變種。包括歐美多國在內的10個國家近來發現綽號為「Centaurus」的BA.2.75變種病毒，傳染力可能超過同為Omicron變種的亞變種BA.5。

【新冠疫情】世衛再強調未結束 促各國呼籲復戴口罩 【下一頁】

Centaurus先於5月初在印度發現，至今已傳至全球10國，包括英國﹑美國﹑加拿大及澳洲。英國自發現有相關個案後，當地確診急增。日本神戶市確認，一名40多歲女子感染BA.2.75病毒。女子上月24日確診，前14日無外遊紀錄，相信日本第一宗本土案例，當地官員未排除可能有社區感染。

歐洲疾控中心（ECDC）上周四（7日）已把BA.2.75列為「監察中變種」，代表其傳染力更強或潛在重症風險更高，惟暫時未有充分證據顯示兩者與BA.2.75有關。世界衛生組織亦表示已密切關注Centaurus變種，但首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）明言，現時未有足夠樣本判定BA.2.75的嚴重性。

英近1成員工確診後被迫工作 不足3成返工感安全 【下一頁】

英國里茲大學病毒學家格里芬（Stephen Griffin）認為，BA.2.75具有大量突變，非常有可能再進化，甚至能夠突破現有疫苗形成的保護鏈。倫敦帝國學院病毒學家皮科克（Thomas Peacock）認為，難以猜測眾多突變的效果。

皮科克以印度為例，指當地未有太多BA.5個案，但BA.2.75在當地迅速傳染，反映病毒仍然構成潛在風險。格里芬表示，屢次出現可能更具傳染力的變種病毒，代表不能指望防疫計劃可足上病毒進化的步伐。

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責任編輯：吳漢培

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