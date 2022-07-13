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【新股IPO】名創優品9896首日掛牌收市報13.38元 較招股價跌3%

股樓投資 22:10 2022/07/13

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名創優品（09896.）首日掛牌，股價低開4.3%，報13.2元，最高曾見13.66元，低見13.12元；收市報13.38元，較招股價13.8元跌3%；全日成交411萬股，涉資5,479萬元；以每手200股計，一手帳面蝕84元。

【姜濤 X Darlie 好來】姜濤拍Darlie廣告第二回全新造型亮相 「濤」氣打卡位陸續登場【見下頁】

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

名創優品是一家全球零售商，提供豐富多樣創意生活家居產品，於2020年10月在美國上市，是次來港作雙重第一上市合共發售4,110萬股，其中10%公開發售獲0.4倍超購，一手中籤率約87%；該股以每股13.8元定價，較其最高招股價22.1元折讓約37.6%。

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集資所得，主要用作門店網絡擴張和升級、供應鏈優化和產品開發、增強技術能力及繼續投資於品牌推廣和培育等。上市聯席保薦人分別美銀證券、瑞銀及海通國際。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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記者：張以正

 

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名創優品（09896） 名創優品（美：MNSO） IPO 港股

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