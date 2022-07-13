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【GOOG】Google CEO：面對潛在經濟衰退 計劃今年招聘步伐放緩

環球政經 17:57 2022/07/13

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根據外媒CNBC報導，Google行政總裁Sundar Pichai向員工發電郵表示，因應全球經濟前景在未來存有不確定性，所以今年餘下時間的招聘步伐將會放緩。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

Sundar Pichai指，在今年的第二季，Google已新增約10,000名員工。考量到目前的招聘進度，將會放慢招聘腳步，但工程、技術及其他關鍵領域職缺將會是今年及明年的重點招聘重點。

電郵又指，Google 暫未徹底凍結人事招聘，但將會暫停開發並把資源重新合併簡化流程。

 

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責任編輯：羅浩濂

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