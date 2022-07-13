【動漫節2022】動漫節7月29日開鑼　大會冀會展站開通帶動人流回到疫前水平

▲ 香港動漫節合共101家參展商，羚邦集團為其中一家。（陳靜儀攝）

香港動漫電玩節將於7月29日至8月2日，在香港會議展覽中心舉行，負責籌辦的凌速博覽行政總裁梁中本預計，今年人流將勝於去年同期。

他解釋，今年觀眾限流從去年的50%增至85%，展期也由去年的4天增加今年的5天；加上港鐵新增了會展站，預料帶動人流增加，並期望回到疫前水平。

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他續指，由於預計人流總量較大，主辦方早與警方做好部署，並設計不同的排隊方案，如以「兩條龍」方式分流，但詳情會參考今屆香港書展後再作決定。屆時會在動漫節Facebook公布龍尾地點信息。

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門票40元 線上線下可購票

今年動漫節展場面積為19,890平方米，共101家展商參展，另同人區參展共有208位。並將繼續舉辦去年的潮巨匠藝術玩具展區，更在展覽後的8月份，安排至廣州展出。

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普通票定價與去年相同為40元，觀眾可在便利店或現場購買，又或於凌速博覽APP或01空間購票，APP的新註冊會員更享5元折扣優惠。

另限量版門票則通過APP的實名制登記，大會為7月29日至31日展期首3天，每天以抽籤形式抽出300位頭籌觀眾。有興趣的觀眾可於7月14日起登記，抽籤則於7月25日進行。

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記者：馬意文