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【金融地位】加拿大基金AIMCo據報考慮新加坡而非香港設亞洲首個辦事處　指港歷地緣政治問題

Hot Talk 17:19 2022/07/13

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彭博報道，資金管理規模達1290億美元的加拿大退休基金管理公司阿爾伯達投資管理公司（AIMCo）正考慮在新加坡、而非香港設立其在亞洲第一個辦事處，該公司有意讓其私募股權部門進軍國際。

AIMCo私募股權和國際業務主管Peter Teti表示，該公司計劃增加在亞洲地區投資的配置，這需要在地員工才能做到這一點，新加坡有明顯的優勢。他並指出，相對於香港等靠近中國且經歷一些地緣政治問題的其他地方，新加坡的吸引力愈來愈大。

Teti指，AIMCo將制定泛亞洲戰略，而非僅是中國戰略。新加坡似乎是潛在的合理地點，可以通過它在亞洲投資，其中亦包括澳洲、新西蘭。

報道指，香港一些資金和金融工作崗位正流向新加坡，部分原因是中國的監管整頓及其處理香港事務造成的緊張局勢。消息人士上月表示，全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK）正磋商，將把其位於新加坡一個辦公大樓的使用面積增加一倍。

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