  • 33°C
香港時間 : 2022713日 (三) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑客入侵】企圖騙取重要密碼　黑客向歐洲央行行長發動釣魚短訊攻擊

科技 18:14 2022/07/13

分享：

分享：

據《路透社》報道，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日收到不明人士冒充德國前總理默克爾發出的釣魚短訊，企圖騙取重要密碼，幸好她保持警覺而未有洩露訊息。

黑客攻擊手法層出不窮，而國際性組織的重要人物往往是主要目標。據《路透社》報道，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日收到不明人士冒充德國前總理默克爾發出的釣魚短訊，企圖騙取重要密碼，幸好她保持警覺而未有洩露訊息。

【個人私隱】報告：80%網民擬使用免費VPN 繞過政府網絡審查

歐洲央行已證實消息，但央行指黑客的行動已經被識破且被制止，未有發現任何資訊外洩的情況，而央行也因事件進入調查階段而拒絕透露細節。

《路透社》引述消息人士指，拉加德最近收到一則疑似由德國前總理默克爾手機發出的短訊，要求其取得進入WhatsApp的授權碼，以允許進入接連拉加德電話號碼的賬戶。

【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆 現敏感字眼會封鎖檔案

親自確認短訊來歷避騙

拉加德其後致電默克爾確認此事，最後發現短訊是由黑客發出。若果拉加德將驗證密碼傳給對方，其WhatsApp或其他社交網站帳號可能被盜取，或會用攻擊其他政治人物。

早在兩年前歐盟也發現，俄羅斯情報總局的黑客曾入侵多名德國議員及默克爾的電郵，並盜取大量資料；而自俄烏戰爭發生後情勢可能更加嚴峻，網絡安全公司Proofpoint發現，有黑客疑似入侵烏克蘭軍方高層的電郵，向提供協助的西方國家政府官員發動釣魚攻擊。

【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截 報告：兩成電郵帶惡意HTML附件

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
2022/07/07
【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
【人工智能】Meta開發「Fact Check」AI　驗證維基百科資料準確性
2022/07/12
【人工智能】Meta開發「Fact Check」AI　驗證維基百科資料準確性

你可能感興趣

【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
12:03 2022/07/07
【AI翻譯】Meta研新AI模型　能即時翻譯哪些語言？
【人工智能】Meta開發「Fact Check」AI　驗證維基百科資料準確性
10:55 2022/07/12
【人工智能】Meta開發「Fact Check」AI　驗證維基百科資料準確性
手機Apps 網絡保安 黑客 拉加德 歐洲央行 德國 WhatsApp 軟件

下一篇文章

【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低
【元宇宙開工】元宇宙工作有何感覺？　劍橋研究：VR辦公引挫敗感及效率低
【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　
【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　
【eye AI機械人】香港電訊推教育機械人攻親子市場　學STEM及編程增兩文三語能力
【eye AI機械人】香港電訊推教育機械人攻親子市場　學STEM及編程增兩文三語能力
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
【串流平台】Netflix擬推《Stranger Things》外傳　盼阻用戶流失？
【發射失敗】SpaceX星際飛船火箭助進器　測試期間發生爆炸起火
【發射失敗】SpaceX星際飛船火箭助進器　測試期間發生爆炸起火
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款