【黑客入侵】企圖騙取重要密碼　黑客向歐洲央行行長發動釣魚短訊攻擊

▲ 據《路透社》報道，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日收到不明人士冒充德國前總理默克爾發出的釣魚短訊，企圖騙取重要密碼，幸好她保持警覺而未有洩露訊息。

黑客攻擊手法層出不窮，而國際性組織的重要人物往往是主要目標。據《路透社》報道，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）近日收到不明人士冒充德國前總理默克爾發出的釣魚短訊，企圖騙取重要密碼，幸好她保持警覺而未有洩露訊息。

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歐洲央行已證實消息，但央行指黑客的行動已經被識破且被制止，未有發現任何資訊外洩的情況，而央行也因事件進入調查階段而拒絕透露細節。

《路透社》引述消息人士指，拉加德最近收到一則疑似由德國前總理默克爾手機發出的短訊，要求其取得進入WhatsApp的授權碼，以允許進入接連拉加德電話號碼的賬戶。

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親自確認短訊來歷避騙



拉加德其後致電默克爾確認此事，最後發現短訊是由黑客發出。若果拉加德將驗證密碼傳給對方，其WhatsApp或其他社交網站帳號可能被盜取，或會用攻擊其他政治人物。

早在兩年前歐盟也發現，俄羅斯情報總局的黑客曾入侵多名德國議員及默克爾的電郵，並盜取大量資料；而自俄烏戰爭發生後情勢可能更加嚴峻，網絡安全公司Proofpoint發現，有黑客疑似入侵烏克蘭軍方高層的電郵，向提供協助的西方國家政府官員發動釣魚攻擊。

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責任編輯：廖淑瑩

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