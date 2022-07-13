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【科技巨頭】Google計劃放緩招聘步伐　側重「關鍵崗位」招聘

環球政經 17:48 2022/07/13

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據多家外媒引述公司內部電子郵件報導，Google母公司Alphabet（GOOGL）將在今年內放慢招聘步伐。

Alphabet CEO Sundar Pichai在周二（12日）給員工的一封電子郵件中表示，不穩定的全球經濟前景一直是其首要考慮因素，就像其他公司一樣，該公司也無法倖免經濟衰退所帶來的阻力。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

Sundar Pichai稱，公司將在今年剩餘時間放慢招聘步伐，並在今年的餘下時間和2023年側重於「工程、技術和其他關鍵崗位」的招聘。

與其他科技行業一樣，Alphabet的股價今年至今下跌了 21%。該公司第一季度業績未達到分析師預期 。儘管如此，Sundar Pichai仍在信中表示，該公司在第二季度僱用了1萬名員工。

面對通貨膨脹和有可能發生的經濟衰退，多間科企如Netflix（NFLX）、Tesla（TSLA）、Meta（META）和微軟（MSFT）已經宣布其放緩招聘或裁員計劃。

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責任編輯：黃苑筠

 

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