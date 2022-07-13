▲ 【偉易達303】主席黃子欣：今年產品加幅由單位數至雙位數不等

電子製造服務供應商偉易達 （00303） 舉行周年股東大會，主席兼集團行政總裁黃子欣表示，成本去年起大幅上升，令偉易達毛利率遇到很大壓力，因此有將成本轉嫁到消費者。黃子欣指，公司每年有30%產品為新產品，而加價的產品會重點在於新推出的產品，加幅由單位數至雙位數不等。

他表示，航運價格高企、芯片短缺、原材料供應不穩等都推高成本，今年原材料較去年雖有改善，但其價格未會回落，期望下半年有明顯回落後會降低價格，減少生產成本。

芯片供應緊張維持一段時間，黃子欣表示，今年情況有所改善，期望下半年會進一步回落。他又指，航運價格導致成本的上升開始有部分會轉嫁到消費者，而由於美國運輸人手緊張，無法應對大量需求，現時價格未有回落跡象，預計明年或明年下半年才會有明顯回落。

他續指，5至6月訂單情況比去年同期有改善，但美國息口上升，加上市場有經濟衰退的憂慮，股市有所調整，市民的消費意欲亦有所下降，因此在成本高以及需求或會減少的情況下，公司在原材料成本控制方面更為小心，會長期與供應商商討價格。

被問到美國若取消對華關稅對業務影響，他表示，一旦取消會對某些出口美國的產品會有幫助，或會增加更多訂單，但實際幫助程度未知。

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記者：張巧怡

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