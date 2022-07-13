▲ 【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：接獲聯交所5項復牌指引 倘明年9月底前未能滿足條件或被建議除牌

本地傳媒《香港01》母企、商人于品海旗下南海控股 （00680） 陷入財困，同時由於未能刊發去年業績而須停牌。禍不單行的南海控股最新發公告指，上周四（7日）已接獲聯交所函件，當中列出5項復牌指引，南海控股須繼續暫停買賣直至達成所有復牌指引。

南海控股此前承認，鑒於目前流動性狀況，未能履行部分到期的財務義務，部分用於擔保債務的部分資產被凍結。此前主席于品海也被遭入稟追討逾4.1億元，稱其擔保債券被指未如期付本金。

南海控股公告提到，聯方所可將任何已連續暫停買賣18個月的證券除牌，就公司而言， 有關18個月期間將於2023年9月30日屆滿，倘集團未能在限期前達成復牌指引，及讓聯交所信納已全面遵守上市規則並恢復股份買賣，上市科將向上市委員會建議將公司除牌。

聯交所復牌指引包括 1）南海控股須刊發所有尚未公佈財務業績，並處理任何審計修改； 2）進行會計師事務所立信德豪所要求的獨立內控調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施； 3）進行獨立內控檢討，證明已設立足夠內部監控及程序以遵守上市規則； 4）證明已遵守上市規則第13.24條（即發行人須有足夠的業務運作或擁有相當價值的有形資產或無形資產） 5）向市場公佈所有重大資訊，以供南海控股股東及投資者評估狀況。

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