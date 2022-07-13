  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (三) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：接獲聯交所5項復牌指引　倘明年9月底前未能滿足條件或被建議除牌

股市 17:04 2022/07/13

分享：

分享：

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：接獲聯交所5項復牌指引　倘明年9月底前未能滿足條件或被建議除牌

本地傳媒《香港01》母企、商人于品海旗下南海控股 （00680） 陷入財困，同時由於未能刊發去年業績而須停牌。禍不單行的南海控股最新發公告指，上周四（7日）已接獲聯交所函件，當中列出5項復牌指引，南海控股須繼續暫停買賣直至達成所有復牌指引。

南海控股此前承認，鑒於目前流動性狀況，未能履行部分到期的財務義務，部分用於擔保債務的部分資產被凍結。此前主席于品海也被遭入稟追討逾4.1億元，稱其擔保債券被指未如期付本金。

南海控股公告提到，聯方所可將任何已連續暫停買賣18個月的證券除牌，就公司而言， 有關18個月期間將於2023年9月30日屆滿，倘集團未能在限期前達成復牌指引，及讓聯交所信納已全面遵守上市規則並恢復股份買賣，上市科將向上市委員會建議將公司除牌。 

聯交所復牌指引包括

1）南海控股須刊發所有尚未公佈財務業績，並處理任何審計修改；

2）進行會計師事務所立信德豪所要求的獨立內控調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施；

3）進行獨立內控檢討，證明已設立足夠內部監控及程序以遵守上市規則；

4）證明已遵守上市規則第13.24條（即發行人須有足夠的業務運作或擁有相當價值的有形資產或無形資產）

5）向市場公佈所有重大資訊，以供南海控股股東及投資者評估狀況。

相關文章：

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：未能履行部分財務義務、擔保資產被凍結　過去2年業務面臨前所未有挑戰

【債券糾紛】于品海遭入稟追討逾4.1億元　其擔保債券被指未如期付本金

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

港股 債券 于品海 停牌 南海控股（00680）

上一篇文章

【偉易達303】主席黃子欣：今年產品加幅由單位數至雙位數不等

下一篇文章

【名家觀點】張憶東：疫情反覆短期市場信心難以提振　投資聚焦兩主題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【港股收市】恒指收跌46點未能收復兩萬一　碧桂園系齊插逾6%、招行挫近7%　餐飲股呈強
【港股收市】恒指收跌46點未能收復兩萬一　碧桂園系齊插逾6%、招行挫近7%　餐飲股呈強
【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？
【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？
【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款