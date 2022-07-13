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【2022焦點新盤】凱柏峰II加推70伙　一房折實最平664.77萬起

股樓投資 17:25 2022/07/13

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信和置業（00083）、嘉華國際（00173）及招商局置地（00978）合作發展，位於將軍澳日出康城的凱柏峰II，收票情況理想，發展商隨即加推第2號價單，涉及70伙，一房單位折實價6,647,700元起，整批折實平均呎價約18,688元。 

據第2號價單顯示，凱柏峰II加推的70個單位，定價7,914,000元至15,331,000元，實用呎價21,152元至23,582元；扣除最高16%折扣優惠後，折實價由6,647,700元起，至最貴12,878,000元，折實呎價約17,767元至19,809元。  

入場單位為2A座10樓G單位，實用面積347平方呎，一房間隔，扣除最高16%折扣優惠後，折實價6,647,700元，呎價19,158元。 

扣除16% 最高折扣優惠後，部份單位折實樓價如下： 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 日出康城 凱柏峰 II 招商局置地（00978） 信和 嘉華

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