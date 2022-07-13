  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (三) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家觀點】張憶東：疫情反覆短期市場信心難以提振　投資聚焦兩主題

股市 17:02 2022/07/13

分享：

分享：

張憶東：疫情反覆短期市場信心難以提振　投資聚焦兩主題

興業證券全球首席策略分析師張憶東預期短期港股將震盪，並提出了兩個情境，一、如果疫情再次失控，穩增長政策利多會加大，價值股有機會；二、如果Omicron BA.5精準防控順利，政策加力的效果進一步體現，經濟改善勢頭延續，特別是成長和消費在調整之後有更好的機會。

嘉信理財：美股標指雖脫離熊市惟走勢仍偏弱，加息周期利好5板塊，看【下一頁】

張憶東指，港股復甦行情難一蹴而就，相比2020年，面臨傳播性更強的Omicron病毒，統籌經濟發展和疫情防控的難度更大。而7月港股展開盈利預告，第二季疫情對公司業績影響程度將坐實，疫情反覆下，短期市場信心難以提振。

投資方面，張憶東建議聚焦兩條主綫。一、聚焦中長期成長確定、短期受疫情反复影響較小或者基本面有邊際改善的新能源運營商、醫藥、有獨立擴張能力的物業服務、體育鞋服、互聯網以及享受品牌溢價的食品飲料龍頭等。

二是中報業績較佳的「類債券」板塊具備相對收益，例如銀行、能源、國企央企地產。

外圍方面，張憶東認為，第二季度美國宏觀經濟動能回落，疊加美股原材料成本維持高位、勞動力成本、融資成本壓力或進一步加大，美股盈利增速料將高位回落，成為市場的風險點，即便是部分代表性公司業績不及預期，也將引發市場震盪。

相關文章：

【下半年展望】張憶東：A股和港股將成為下半年全球贏家　看好港股內房、新能源車、雲計算

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

張憶東 板塊 港股

上一篇文章

【于品海旗下】《香港01》母企南海控股：接獲聯交所5項復牌指引　倘明年9月底前未能滿足條件或被建議除牌

下一篇文章

【載通國際】九巴及龍運巴士全體員工加薪3.5%　車務員工加薪追溯至6月
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【港股收市】恒指收跌46點未能收復兩萬一　碧桂園系齊插逾6%、招行挫近7%　餐飲股呈強
【港股收市】恒指收跌46點未能收復兩萬一　碧桂園系齊插逾6%、招行挫近7%　餐飲股呈強
【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？
【股神沽貨？】比亞迪：未收減持信息　巴菲特15年前「平郵」披露沽貨還可行嗎？
【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨反彈33點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【比亞迪1211】比亞迪690億大貨轉倉、惹股神巴菲特部署散貨猜想　全日99億成交跌12%（第二版）
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
【香港科技探索】香港科技探索挫半成創兩年低　HKTVmall母企、I.T網購平台EESE 開業不足8個月宣布停運　沈嘉偉王維基轉型遇挫（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款