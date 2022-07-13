【名家觀點】張憶東：疫情反覆短期市場信心難以提振　投資聚焦兩主題

▲ 張憶東：疫情反覆短期市場信心難以提振 投資聚焦兩主題

興業證券全球首席策略分析師張憶東預期短期港股將震盪，並提出了兩個情境，一、如果疫情再次失控，穩增長政策利多會加大，價值股有機會；二、如果Omicron BA.5精準防控順利，政策加力的效果進一步體現，經濟改善勢頭延續，特別是成長和消費在調整之後有更好的機會。

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張憶東指，港股復甦行情難一蹴而就，相比2020年，面臨傳播性更強的Omicron病毒，統籌經濟發展和疫情防控的難度更大。而7月港股展開盈利預告，第二季疫情對公司業績影響程度將坐實，疫情反覆下，短期市場信心難以提振。

投資方面，張憶東建議聚焦兩條主綫。一、聚焦中長期成長確定、短期受疫情反复影響較小或者基本面有邊際改善的新能源運營商、醫藥、有獨立擴張能力的物業服務、體育鞋服、互聯網以及享受品牌溢價的食品飲料龍頭等。

二是中報業績較佳的「類債券」板塊具備相對收益，例如銀行、能源、國企央企地產。

外圍方面，張憶東認為，第二季度美國宏觀經濟動能回落，疊加美股原材料成本維持高位、勞動力成本、融資成本壓力或進一步加大，美股盈利增速料將高位回落，成為市場的風險點，即便是部分代表性公司業績不及預期，也將引發市場震盪。

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