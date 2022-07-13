【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓

受市傳主要股東「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡或部署減持影響，比亞迪（01211）股價持續回吐。大和發表報告指，若巴郡不盡快澄清事件，比亞迪股價短期仍會受壓。比亞迪今日（13日）收報268.2元，跌0.7%，成交額45.6億元。

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大和指，巴菲特是比亞迪主要股東之一，任何股權變動都需要申報，但比亞迪暫未知悉任何出售計劃。鑑於股價下跌幅度，該行指除非巴郡主動澄清，否則比亞迪股價短期會有下行壓力，而在等待巴郡進一步澄清的同時，巴郡早前曾表示對未來數年的整體經濟展望持有謹慎態度，新能源汽車增長或現放緩，故不排除沽比亞迪的可能。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧