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【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓

股樓投資 17:04 2022/07/13

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受市傳主要股東「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡或部署減持影響，比亞迪（01211）股價持續回吐。大和發表報告指，若巴郡不盡快澄清事件，比亞迪股價短期仍會受壓。比亞迪今日（13日）收報268.2元，跌0.7%，成交額45.6億元。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

大和指，巴菲特是比亞迪主要股東之一，任何股權變動都需要申報，但比亞迪暫未知悉任何出售計劃。鑑於股價下跌幅度，該行指除非巴郡主動澄清，否則比亞迪股價短期會有下行壓力，而在等待巴郡進一步澄清的同時，巴郡早前曾表示對未來數年的整體經濟展望持有謹慎態度，新能源汽車增長或現放緩，故不排除沽比亞迪的可能。

大行予比亞迪投資評級及目標價﹕

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同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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記者：郭秀慧

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比亞迪股份（01211） 港股 減持 股權變動 巴菲特 目標價 大行報告

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