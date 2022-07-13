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【投資心理學】投資新手必睇書 從《小狗錢錢》學識投資

理財智慧 17:18 2022/07/13

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每當去到書局，總有一大堆與投資有關的書籍，書籍的題材各花百門，包括時下最流行的投資、未來投資趨勢、世界博弈下的投資策略等。但如果以普及率最高的話一定是《窮爸爸與富爸爸》。但如果一本更易「入口」的投資書籍，讀者可以考慮《小狗錢錢》，是一本以童話方式去講解最入門的財富法則，而達成財務自由的目標。

同場加映: 【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

書的內容

《小狗錢錢》整本書都是以童話故事去討論如何理財，故事的主人為小女孩吉婭，有一日收養了一隻小狗錢錢，而小狗錢錢是理財專家，透過他們成為朋友的生活細節，知道好好理財便可以實現自己的夢想。在書中會提及金錢、投資、理財的方法，以下便會略說幾個在故事中的小細節，去解釋理財的重要法則、為自己達成目標。

一定要投資

在書中，主人吉婭希望利用父母給他的零用錢購買自己喜愛的CD，吉婭希望將所有的錢儲蓄起來，待儲夠後便購買。但小狗錢錢卻提醒主人不要將所有錢儲蓄，要將一半或以上於投資，養成投資的好習慣。有部分人認為儲蓄是最好的理財方法，但讀者都一定知道不作任何投資往往每年「蝕通脹」，每年的購買力在遞減，因此除了儲蓄外也要配置部分儲蓄按自己的需求用於投資。

量入為出

在書中，主人吉婭每次有錢便想用盡，但小狗錢錢便會阻撓她，提醒要控制支出。其實儲錢金額的多寡取決如何管理自己的支出，身邊有朋友月入兩萬，但每月可以儲起一萬元；有些人月入五萬，但「月月清」，主要的重點是如何控制自己的支出，減少不必要的開支，省下來的錢便可以用作投資。現時有不少方法去記錄自己的支出，例如利用手機應用程式、甚至不少信用卡都將會支出分類，用戶可以一目了然知道自己的支出；除此以外，讀者都可以考慮購買月供的產品，去逼自己先投資後消費。

寫下自己的目標

在書中，錢錢要求主人寫下自己最想要的十樣東西，最後選出最想要的三樣，之後便要計劃如何去實現自己的夢想；將自己的夢想每日都「溫習一次」，直到達成目標為止。有時身邊都有朋友問「點解要儲錢?」、「儲黎做咩? 都儲唔到首期」， 因此首先要訂立自己的投資目標，否則往往只會淪為「三分鐘熱度」，訂立好便可以向著自己的目標前進。

 

同場加映:【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

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記者：陳佳恩

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