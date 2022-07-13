  • 34°C
香港時間 : 2022713日 (三) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行優惠】新客戶有福！MOX推限時開戶迎新優惠 最高可享2%存款年利率

理財智慧 16:43 2022/07/13

分享：

分享：

MOX推出限時開戶迎新優惠，由即日起至31日開戶的新客戶，存款額為25萬元或以下，即可享限時迎新優惠，除了有0.3%基本年利率外，還兼享額外1%年利率，而於7月4日前已成功開戶的客戶亦可於餘下的獎賞期內享迎新優惠自動升級至1%存款年利率。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

此外，在7月內完成以下Mox Bonus任務，更可享有額外0.7%年利率，即合共享高達2%存款年利率。

Mox Bonus - 消費及存款任務：消費及存款任務：於7月內使用Mox Card消費滿3,000元，當中包括以Mox Credit簽賬或Mox戶口扣賬的交易）。用Mox Credit消費，更同時獎賞1% 無上限 CashBack。與此同時，在該段期間內需維持50,000元或以上的存款結餘，完成此兩個任務即享額外0.5%存款年利率。

Mox Bonus - 繳費任務：於過去35日內，使用「繳費」功能完成三項繳費交易，每項交易最少為100元，Mox Credit或Mox戶口扣賬亦可，即可享額外0.2%存款年利率。

 

【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民【下一頁

【保險資訊】YAS微保險推「RYUN 跑步保」專攻運動人士 中暑都有得賠2000蚊【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
銀行 定期存款 電子支付 網上購物 虛擬銀行 著數優惠 Mox

上一篇文章

【日圓走眨】不挺干預匯市支撐日圓　耶倫：只在罕見情況才有必要

下一篇文章

【美國經濟】IMF再次下調今明２年美國經濟增長預期　預料下調至2.3%及1％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

長沙灣睿峰21伙遭殺訂　涉逾883萬　發展商強調退訂違合約精神
長沙灣睿峰21伙遭殺訂　涉逾883萬　發展商強調退訂違合約精神
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【防疫措施】深圳「健康驛站」為便利港人入境 今起改用「搖號預約」抽籤打擊炒賣 每晚8時公布結果
【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
【比亞迪1211】股神傳沽貨 比亞迪全日挫11% 公司回應指未見大股東減持
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款