【銀行優惠】新客戶有福！MOX推限時開戶迎新優惠 最高可享2%存款年利率

MOX推出限時開戶迎新優惠，由即日起至31日開戶的新客戶，存款額為25萬元或以下，即可享限時迎新優惠，除了有0.3%基本年利率外，還兼享額外1%年利率，而於7月4日前已成功開戶的客戶亦可於餘下的獎賞期內享迎新優惠自動升級至1%存款年利率。

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此外，在7月內完成以下Mox Bonus任務，更可享有額外0.7%年利率，即合共享高達2%存款年利率。

Mox Bonus - 消費及存款任務：消費及存款任務：於7月內使用Mox Card消費滿3,000元，當中包括以Mox Credit簽賬或Mox戶口扣賬的交易）。用Mox Credit消費，更同時獎賞1% 無上限 CashBack。與此同時，在該段期間內需維持50,000元或以上的存款結餘，完成此兩個任務即享額外0.5%存款年利率。

Mox Bonus - 繳費任務：於過去35日內，使用「繳費」功能完成三項繳費交易，每項交易最少為100元，Mox Credit或Mox戶口扣賬亦可，即可享額外0.2%存款年利率。

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責任編輯：羅浩濂