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【騰訊700】微信：禁止公眾號進行欺詐誤導的金融類營銷宣傳

股市 16:35 2022/07/13

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騰訊 （00700） 收緊微信公眾號的金融類違規營銷內容治理規則，微信公眾平台運營中心發布《關於金融類違規營銷內容的規範》，強調禁止進行金融類欺詐、不實、誤導及不合資格的營銷宣傳，包括不可推廣不正常的高回報理財產品或導流欺詐項目。

微信指出，公眾帳號發佈內容中，禁止以有償推薦股為名，從事欺騙用戶跟隨掮客（意即賺取中介費的中介人）購買股票的行為。同時禁止以其他新型概念進行欺詐，例如以共享經濟、物聯網、虛擬幣等名義來宣傳可以致富、內容誇大描述，易導致用戶損失。

除非國家另有規定 否則禁保證收益承諾

新規範又禁止內容明示或者暗示金融產品或服務未來效果、收益或對相關情況作出保證性承諾，例如明示或暗示保本、無風險或保收益，除非國家另有規定的除外，例如國債。

微信提醒，公眾帳號名稱設置環節，若申請主體填寫的名稱含有銀行、保險、基金、證券、借貸、公募等金融業務或服務相關關鍵詞，主體應具備適當的金融宣傳資格，並提供能夠證明合法經營資格的材料，否則不得註冊該等名稱。

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