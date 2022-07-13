【財富管理】瑞銀推「Circle One」App　盧彩雲：亞洲的網上股票交易佔比已達60%

▲ 瑞銀推「Circle One」App拓數碼化業務

瑞銀近日率先在亞太區推出「Circle One」手機應用程式（App），並計劃明年逐步將該平台推廣至包括美國及歐洲內的各個地區。瑞銀財富管理亞太區聯席主管兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，留意到亞洲地區的手機銀行使用率高，該行達60%的股票交易是透過網上銀行進行，加上數碼化是瑞銀其中一個核心戰略，故更具迫切性推出「Circle One」App。

盧彩雲表示，現時對中文內容有需求，中國的中產階級蘊含許多機遇，雖然平台部份內容已附有中文字幕，但有需要推出更多對中國政策及市場的解讀及觀點。

「Circle One」App開放予所有瑞銀的客戶，並且所有內容並沒有設下任何限制。平台每日會根據瑞銀投資總監辦公室（CIO）的觀點，透過視頻、播客及直播網絡研討會等形式提供不同內容，涉及大市分析、重要快訊、投資建議等，並能讓客戶選擇進行投資或交易。另外，用家在平台內也可加入不同圈子，互相交流。

「Circle One」與香港及新加坡的100名精通數碼科技的客戶共同開發，客戶層面多元，也包括新世代，籌備時間逾一年。盧彩雲表示，做平台，除了用家意見，內容質量亦很重要，也最具價值，瑞銀的CIO團隊逾200多人，可提供投資意見及協助執行投資，認為該類平台服務在市面罕見。

另外，盧彩雲提到，留意到客戶近期對另類投資的興趣越來越高，而私人市場的增長已超越公開市場，數據顯示，過去20年私人市場的表現跑贏市場超過20%，故有全球家族辦公室表遠希望進一步投資於另類投資。

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