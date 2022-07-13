▲ 【中國經濟】人行：進一步推動金融機構降低實際貸款利率

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在國新辦新聞發布會上表示，下一階段，繼續提高企業和居民擴張意願，最重要是讓生產生活更加穩步高效地轉動起來，保持經濟回暖勢頭，穩住實體部門的收入、預期和信心，進一步提升內生增長動能和經濟活力。人行將繼續做好穩經濟一攬子政策措施，加大穩健貨幣政策的實施力度，營造良好的貨幣金融環境，形成政策合力，保持經濟運行在合理區間。

鄒稱，人行在總量上保持流動性合理充裕，加大對實體經濟的信貸支持力度，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，提早完成全年向中央財政上繳結存利潤。引導政策性開發性銀行落實好新增8000億元人民幣信貸規模和設立3000億元人民幣金融工具，支持基礎設施建設。

他續指，人行在價格上發揮貸款市場報價利率改革效能和指導作用，發揮存款利率市場化調整機制作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導至貸款端，進一步推動金融機構降低實際貸款利率。人行亦繼續用好結構性貨幣政策工具，突出金融支持重點領域。

上半年企業貸款按年多增3萬億元人民幣

鄒表示，5月以來，國內疫情形勢好轉，國務院穩經濟一攬子政策措施加快落地，財政政策、貨幣政策、產業政策均加大了實施力度，主要經濟指標明顯改善，國民經濟運行總體觸底回暖。今年1至6月，企業貸款按年多增3萬億元人民幣，企業融資總體較好；居民貸款受疫情影響同比少增，但6月以來也呈現了恢復態勢。未來隨着疫情形勢總體受控，預計宏觀經濟會保持穩步復蘇，企業和居民的資產負債表有望逐步修復改善，信貸支持將保持較強的力度。

另外，人行新聞發言人、調查統計司司長阮健弘表示，6月份，新吸收定期存款利率為2.5%，比上年同期低16個基點。發揮貸款市場報價利率改革潛力，1年期LPR和5年期以上LPR分別下降10個基點和20個基點，降低企業綜合融資成本。6月份，新發放企業貸款利率為4.16%，比上年同期低34個基點。



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