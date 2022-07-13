【疫市營商】大灣區贏商景氣指數跌至43.3　連續第4個季度減弱

▲ 渣打大灣區贏商景氣指數（GBAI），顯示第2季度贏商信心連續第4個季度減弱，在第一季度略微跌穿中性點50後，進一步下降至43.3。（李智美攝）

渣打與香港貿易發展局合作對大灣區的1,000多家公司展開季度調查，由此獲得的渣打大灣區贏商景氣指數（GBAI），顯示第2季度贏商信心連續第4個季度減弱，在第一季度略微跌穿中性點50後，進一步下降至43.3。這也是自2020年第3季度以來的最糟糕表現，但預期指數仍然預示復甦。

【職場現象】9成僱主重視畢業生實習經驗 掌握IT應用為首要條件

由於該調查是在4月和5月進行，當時大灣區的企業面臨著很大的外部和國內阻力，特別是4月份，新冠肺炎疫情對許多大灣區城市的生產、銷售和物流的干擾達到頂峰。「製造和貿易」以及「零售和批發」受到最大街擊，而「創新和技術」則表現出色。

4月份零售銷售增長11.7%

香港第2季度的業務活動現狀指數進一步減弱，從之前的41.4降至39.7，但其實其他宏觀指標自4月份以來一直反彈。在第1季度大幅收縮4.0%後，香港解除第5輪新冠肺炎疫情期間實施的嚴格保持社交距離措施和出行禁令，經濟開始好轉。

由於被壓抑的需求得到釋放，加上政府新一輪電子消費券計畫的提振，推動4月份零售銷售同比增長11.7%，相比第1季度的下降7.6%出現明顯轉變，失業率亦從之前的5.4%下降到5月份的5.1%。

LEGO原材料成本上升加價25% 美連銷書店約40款LEGO也加價

【疫後復甦】酒店復甦速度不及Airbnb 輕視科技難吸年輕顧客？

記者：李智美