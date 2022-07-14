紐約面積55方呎蝸居月租過萬 實測瞓覺伸唔直腳（有片）

美國多個大城市深受樓價急升影響，連帶租屋成本隨之上升。紐約房有地產代理在Instagram發布一間堪稱全紐約最細的單位，面積只有55平方呎，但每月租金達1,400美元（1.09萬港元）。地產經理實測居住環境，發現根本無法伸直腳睡覺。

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紐約SoHo區的地產經紀Erik Conover最近在IG發布影片，稱他發現當地最細的單位。單位處於下東區 （Lower East Side）的繁華街道St Marks Place，面積只有55平方呎，影片可見Conover甫入單位已能伸手觸及所有家俬。

單位放置一部迷你雪櫃、熱水壺、電視，微波爐、小型櫃子以及一個閣樓睡眠區，住客爬上樓梯即到達寢區位置。但身高約1.95米的Conover根本無法伸直雙腳睡覺，甚至單位面積甚至細過他張開雙手的闊度，相當誇張。

單位不設私人浴室，住客需要與同層住戶共用一個小型座廁及企缸，但面積細到Conover難以活動。

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單位以1,400美元（1.09萬港元）放租，平均呎租25美元（198港元），比香港絕大部分屋苑還要貴。然而，當地平均租金約4,000美元（3.12萬港元），這個單位顯然價格超值。

影片引起網民熱議，不少人表示荒謬，指情願搬到遠離市區的地方，享受闊綽居住空間。亦有人指在自己身處的地區，千多美元已經足夠租自己所住的獨立大屋。

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責任編輯：郭麗明