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西班牙加稅應對通脹 先向銀行及能源公司「開刀」

環球社會熱點 17:32 2022/07/13

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受俄烏戰爭及新冠肺炎疫情等因素影響，全球多個國家通貨膨脹高企。西班牙政府宣布，將對銀行及能源企業徵稅應對通脹。西班牙政府表示，相關稅項僅屬暫時性，但總共會徵收70億歐元（約546億港元）。西班牙政府宣布措施後，部分銀行股價明顯下跌。

印度油企轉賣俄油到歐洲 政府徵暴利稅限燃料出口 【下一頁】

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）周二（12日）表示，電力公司今明兩年利潤豐厚，2023至2024年將對其年收入徵稅，稅款應可達20億歐元（約156億港元）。桑切斯同時亦指，大型銀行已開始因利率上升而獲利，當局亦會向他們徵稅，對金融機構征收的稅款料可達15億歐元（約117億港元）一年。

桑切斯指，通脹高企很大程度由俄烏戰爭引起，已成西班牙目前最大挑戰。他形容，通脹已成西班牙經濟的一個嚴重疾病，導致所有人特別是弱勢群體陷入貧困。

消息一出，西班牙多個銀行股價隨即下跌。其中當地第五大銀行薩瓦德爾（Banco Sabadell SA）更一度下挫13%，雖其後有所收復，但收市時仍下跌7.4%。周三（13日）開市後，薩瓦德爾股價繼續下挫。

每戶能源補貼400鎊 英國向油氣公司徵「暴利稅」（第二版） 【下一頁】

當地第四大銀行Caixabank股價亦一度下跌8.6%，收市跌幅收窄至5%。周三開市後，Caixabank股價維持日前跌幅。

西班牙政府並未透露，相關徵稅計劃細節，但指僅適用於銷售量最少達10億歐元（約78億港元）的公司。西班牙銀行業協會（AEB）發言人Jose Luis Martinez表示，雖然協會和政府關係良好，但當局並未提前咨詢或通知協會相關措施。

Martinez強調，歐洲中央銀行（European Central Bank）可能加息不代表銀行利潤有改善，亦不等於會大幅獲利。他指加息是回應通脹高企，而且可能導致經濟活動減少。當地有分析師認為，西班牙的銀行因憂慮經濟衰退及加息幅度可能不足面備受壓力，今次政府無預警地加稅無疑是向銀行業大潑冷水。

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責任編輯：李俊儀

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