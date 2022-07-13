【有相睇】啟德半新樓撻訂重售　不足一年跌價53萬

啟德有半新盤原於去年11月易手，其後撻訂，現再度易手，但成交價大跌53萬元。市場消息指，啟德OASIS KAI TAK 3座中層C室，實用面積275平方呎，原則為開放式設計，現改為一房，去年11月放盤，當時開價710萬元，終減價53萬元，以657萬元易手，實用呎價約23,891元，略低於市價。

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據了解，上址原於去年7月以710萬元易手，惟買賣雙方於11月終止交易，其後業主重新放盤，終以657萬元售出單位，相比當初710萬元的成交價，現跌價53萬元。

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資料顯示，業主於2017年9月以582.3萬元一手購入上址，持貨5年，現帳面賺74.7萬元，物業期內升值12.8%。

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責任編輯：陸盈希