新葵芳花園兩房戶618.8萬元易手 低銀行估價約9%

受加息影響，議價空間增加，部份放盤稍低於市價便即獲承接。中原地產曾日昇表示，葵涌新葵芳花園C座中層7室，實用面積415平方呎，兩房間隔，向西南，享開揚都市景。業主6月放盤，原開價650萬元，議價後以618.8萬元易手，實用呎價14,911元。資料顯示，業主於2001年4月以140萬元購入單位，持貨21年，帳面獲利478.8萬元，單位升值約342%。

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曾日昇表示，買家為區內分支家庭，正準備買樓結婚，睇樓接近一年，有見最近樓價有所調整，加上上址樓價比銀行估價約679萬元低約9%，所以迅速拍板入市。

一個月HIBOR兩連跌 實際供樓利率2.04厘【下一頁】

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曾日昇又補充，新葵芳花園6月並無錄得買賣成交，5月份錄得3宗成交，平均實用呎價約15,873元。

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責任編輯：陸盈希