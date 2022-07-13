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【淘汰舊系統】Windows用戶留意　Microsoft 365明年停止支援多個舊系統

科技 19:00 2022/07/13

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微軟日前公布，自2023年1月10日起，Microsoft 365 Apps將不再支援Windows 7、Windows 8.1及Windows Server 2008 R2舊系統。

微軟（Microsoft）自2020年開始將Office 365改名為Microsoft 365，進一步升級其雲端服務。微軟日前公布，自2023年1月10日起，Microsoft 365 Apps將不再支援Windows 7、Windows 8.1及Windows Server 2008 R2舊系統。

【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆 現敏感字眼會封鎖檔案

微軟定期會將Microsoft 365旗下所納入的Apps推出更新，包括Word、Excel、PowerPoint、Outlook等，只要使用者根據產品的服務和系統要求保持最新狀態，並擁有軟件授權，就能持續獲得支援及更新。基於此原則，微軟近日宣布，Microsoft 365 Apps在明年1月起，停止支援三款較舊版本的作業系統， 屆時除了無法進行安全更新，也無法進行新安裝。

【Microsoft】Microsoft Store更新政策 禁利用免費開源App獲利

即使上述舊系統上的Microsoft  365 Apps不再得到支援，用戶仍會收到某些付費擴展安全更新計劃（ESU）中所推出的更新；若舊系統用戶希望繼續取得Microsoft  365 Apps更新，就只能升級到新系統。

【黑客攻擊】偽裝系統郵件繞過阻截 報告：兩成電郵帶惡意HTML附件

責任編輯：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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