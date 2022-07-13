【淘汰舊系統】Windows用戶留意　Microsoft 365明年停止支援多個舊系統

▲ 微軟日前公布，自2023年1月10日起，Microsoft 365 Apps將不再支援Windows 7、Windows 8.1及Windows Server 2008 R2舊系統。

微軟（Microsoft）自2020年開始將Office 365改名為Microsoft 365，進一步升級其雲端服務。微軟日前公布，自2023年1月10日起，Microsoft 365 Apps將不再支援Windows 7、Windows 8.1及Windows Server 2008 R2舊系統。

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微軟定期會將Microsoft 365旗下所納入的Apps推出更新，包括Word、Excel、PowerPoint、Outlook等，只要使用者根據產品的服務和系統要求保持最新狀態，並擁有軟件授權，就能持續獲得支援及更新。基於此原則，微軟近日宣布，Microsoft 365 Apps在明年1月起，停止支援三款較舊版本的作業系統， 屆時除了無法進行安全更新，也無法進行新安裝。

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即使上述舊系統上的Microsoft 365 Apps不再得到支援，用戶仍會收到某些付費擴展安全更新計劃（ESU）中所推出的更新；若舊系統用戶希望繼續取得Microsoft 365 Apps更新，就只能升級到新系統。

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責任編輯：廖淑瑩

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