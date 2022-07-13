業主願減價平租 嘉湖山莊三房月租僅1.1萬元

面對加息和市場不明朗的因素影響下，不少業主紛紛要減租才能吸引租客。中原地產伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居4座低層H室，實用面積544平方呎，三房間隔，月租原叫價1.15萬元，最終以1.1萬元租出，實用呎租約20.2元。資料顯示，業主於2012年8月260萬元買入單位，持貨10年，租金回報5.1厘，回報率依然理想。

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伍耀祖指，同類單位近期租金成交價約1.2萬至1.3萬元，是次單位因屬低層，望街景，景觀較遜色，加上大環境欠佳，所以業主願意減價平租。

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談到近期市況，他又稱，近期嘉湖山莊租賃市況較買賣為佳。本月累錄約21宗租賃成交，但面對新盤入伙潮、移民退租潮等影響，租金有下調壓力，本月平均實用呎租約22.5元，較上月均價約23元回落約2%。

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責任編輯：陸盈希