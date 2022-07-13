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【商湯 20】商湯澄清控股股東湯曉鷗無出售公司股份 亦沒有任何減持計劃 股價未止跌

股樓投資 16:11 2022/07/13

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商湯（00020）發澄清公告，指注意到近日市場有關公司執行董事兼控股股東湯曉鷗減持公司股份的錯誤解讀，澄清湯曉鷗並沒有出售他實益持有的任何公司股份，並指湯曉鷗對公司長期價值及前景充滿信心，沒有任何出售公司股份的計劃。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

公司指，如早前公告所披露，湯曉鷗向其各自有限合夥人分配各有限合夥企業所持有的所有B類股份，未收取任何對價，並非獲得實際收益的售股行為，有關分配現已完成。而所分配的股份實際由各有限合夥企業的有限合夥人所有，該等有限合夥人為獨立第三方，也是公司的上市前的投資人。湯曉鷗僅憑藉其間接持有各有限合夥企業的普通合夥人股權，而被視為擁有並控制該等分配股份。

【大行報告】 瑞銀維持燃氣股「中性」看法 惟看好呢隻首選股【見下頁

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商湯自上月底解禁限售股份後，股價當日近乎「腰斬」，至今仍未擺脫尋底格局，今日（13日）再度跌至2.38元低位，最多跌2.1元%，收報2.39元，跌1.6%，至今股價累跌近六成。

同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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記者：郭秀慧

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商湯－W（00020） 港股 減持 尋底格局

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