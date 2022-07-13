元朗單幢洋樓半年劈價150萬　4年慘蝕90萬　三房呎價僅8503元

雖然新盤銷情理想，但二手樓道持續低迷，部份業主為求盡快沽貨套現，不惜低市價賣樓，甚至蝕讓離場，以元朗洋樓利景樓為例，有三房單位日前錄得蝕讓買賣，成交呎價僅8,503元。仲量聯行預計，中小型單位樓價全年跌至少5%，甚至可能擴大至跌10%。

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中原地產王勤學表示，元朗洋樓利景樓低層D室，實用面積588平方呎，三房間隔，今年一月初放盤，叫價650萬元，之後多次調低放盤價，六月減至597萬元，新近獲買家洽購，終以500萬元沽出，實用呎價8,503元。資料顯示，原業主於2018年11月以590萬元購入單位，持貨近4年，現帳面蝕90萬元，物業期內貶值約15%。

值得留意的是，近期藍籌屋苑連錄低價成交，其中沙田第一城再有單位成交價跌穿500萬元。美聯物業翁凱傑稱，屋苑52座低層C室，實用面積304平方呎，新近以490萬元易手，實用呎價約16,118元；屋苑43座高層H室，實用面積304平方呎，日前以480萬元登記轉讓，實用呎價約15,789元。

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