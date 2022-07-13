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【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民

理財智慧 16:23 2022/07/13

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友邦（AIA）香港及澳門公佈，為慶祝百萬圓桌(MDRT)會員人數於香港及澳門再度同時登上首位，友邦香港將於7月22日起，一連十日免費贈送「香港摩天輪」門票予市民，與市民大眾分享喜悅。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

AIA為「香港摩天輪」的獨家主要贊助商，以上免費贈送「香港摩天輪」門票活動於7月22日至7月31日期間進行。「香港摩天輪」即日門票會被贈予於香港摩天輪網站（hkow.hk）註明之開放時間親身到訪摩天輪之人士。是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並無設上限，而實際情況會因應摩天輪的可載客量﹑開放時間及防疫措施而定。訪客可於摩天輪售票處索取即日門票。

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友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌表示：「我們能夠再度於業界公認最崇高的國際榮譽排名MDRT 獨佔鰲頭，足證各界肯定AIA團隊的專業服務，特別在這兩年間，全球面對著疫情的挑戰。這項殊榮不單給予團隊莫大的鼓勵，亦推動我們要繼續肩負重任，以更專業和靈活創新的思維，全心全意幫助客戶規劃人生保障，讓他們可擁有『健康長久好生活』。」

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事實上，在全球70個國家及地區，只有少數的保險和金融服務從業員獲得MDRT會員資格。除了必須符合業績要求，會員還須具備相關精博的專業知識和遵守嚴格的道德操守，從而為客戶提供優質服務。友邦保險已成為連續八年錄得最多百萬圓桌會員的公司，自其於2010年上市以來，其百萬圓桌會員人數已增加768%。
 

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記者：陳詠妍

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