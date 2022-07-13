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【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）

理財智慧 16:46 2022/07/13

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消費券計劃秘書處近日陸續向不符合2022年（第二階段）消費券計劃資格的登記人以手機短信發出通知，若登記人欲就審核結果提出覆檢，可在收到短信14天內以書面提交申述。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

消費券計劃秘書處指出，第二階段消費券計劃的資格準則列明，除了年齡和居民身分，登記人也須符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求。在審核登記人是否符合相關要求時，秘書處會考慮登記人曾否根據強積金法例以「永久性地離開香港」為由提交有效申請，以在65歲前提早提取強積金或職業退休計劃下的利益。

政府在判斷有關人士是否已永久離開或意圖永久離開香港時，會考慮多項因素，包括但不限於以下各項：

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政府明白部分登記人的情況可能在提交申請後有變，例如已回流香港多年。因此，若個別收到有關短信的登記人認為自己並非已永久離開，或有意圖永久離開香港，可按短信所示以書面提交申述。秘書處會考慮他們提出的理據和證明，覆核其資格。

登記人需將填妥的覆檢申請表格（按下載表格），連同相關短訊或通知書複本，以及其他有關文件親身交回，或以傳真（號碼3106 0701）、電郵
enquiry@consumptionvoucher.gov.hk）或郵遞方式（香港郵政總局郵政信箱185000號 ）送交「 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票 (郵費由政府支付)。秘書處會以短信確認收到申請，一般情況下在6星期內以書面通知申請人覆檢結果。

查詢可致電18 5000。

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撰文 : 陳楚琨

電子消費券 經濟 退休 強積金 香港 香港郵政

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