【投資展望】瑞士百達：美股估值未見底　增持中國股票

瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂（Luca Paolini）發表本月投資展望。他認為，隨著各國央行對全球大部分地區施加收緊貨幣壓力，經濟衰退的風險正在上升；亦將中國股票上調至增持，以應對經濟伴隨新冠疫情限制措施逐步放寬的強勁反彈。儘管市場反彈明顯，但貨幣狀況具有支撐作用，中國股票估值仍然具有吸引力。

盧伯樂表示，美國經濟明顯全面放緩，但其認為今年衰退的風險被誇大，儘管2023年衰退的可能性很高。超額家庭儲蓄達2.3萬億美元，約佔收入的 12%，再加上蓬勃的就業市場和疫情後的復甦，應該足以抵消價格和利率上漲對消費者造成的壓力。然而，令人擔憂的是房地產市場低迷：建築市場活動下降了約 30%，調查顯示未來還會進一步加劇。

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股票還不夠低

隨著標準普爾500指數跌入技術熊市，股票正接近合理價值。但對於投資者來說，還沒有低到讓他們忽視基本面和企業面臨的持續威脅。風險繼續偏向下行，尤其是美國企業的盈利增長。不過，如果通脹下降速度快過預期，將帶動美股市盈率反彈。盡管自2020年9月以來，全球股市的12個月遠期市盈率已下降 30%以上，而美國的比率已降至比長期趨勢低約30%，這是自1974年以來最嚴重的收縮。假設通脹已見頂，瑞士百達的模型顯示，未來12個月的市盈率將擴大 5% 至10%。總體而言，考慮到現有的市盈率和盈利前景，我們仍然減持美國股票。

中國方面，隨著新冠疫情限制措施逐步放寬，盧伯樂將中國股票上調至增持，以應對經濟的強勁反彈。儘管市場反彈明顯，但貨幣狀況具有支撐作用，中國股票估值仍然具有吸引力。此外，科企監管方面的不確定性似乎正在減弱。

行業方面，繼續傾向於持有醫療保健作為防禦資產，並出於類似原因提高公用事業配置。然而，瑞士百達同時看好原材料板塊，因其認為中國經濟前景將會改善，令此類股票受益。

隨著各國央行對全球大部分地區施加收緊貨幣壓力，經濟衰退的風險正在上升。盡管今年股市出現大幅拋售，但估值還不夠便宜，因此瑞士百達維持減持股票的立場。

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固定收益和貨幣：對歐洲持謹慎態度

由於最近的暴跌，令債券估值吸引力大增。儘管風險依然存在，但盧伯樂認為固定收益市場的一些投資類別，風險回報率極具吸引力。其中之一是美國政府債券。瑞士百達的流動性模型顯示，聯儲局已完成此次緊縮週期的60-65%。在美元走強的幫助下，核心通脹似乎已經見頂，而市場的利率預期似乎過高（市場反映的聯邦基金利率頂部接近 3.5%，而瑞士百達預測為 3%）。瑞士百達預期 10 年期國債利率的合理收益率為 2.8%，而 6 月底的水平為 3%。因此，瑞士百達維持對美國國債的增持立場。

瑞士百達仍然偏愛黃金和瑞士法郎等防禦性資產，在瑞士出乎意料地加息50 個基點後，瑞士法郎進一步升值。

瑞士百達還增持日元，因為我們的估值模型顯示日元目前極為便宜。除受益於正面的日本經濟前景外，強勁的資本支出和旅遊業，比其他地方樂觀的消費情緒，通脹上升但仍處於低水平等因素均對日元有利。

由於英國經濟衰退已基本消化，而且英鎊今年已下跌 11%，瑞士百達結束了對英鎊的減持立場。

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責任編輯：黃苑筠