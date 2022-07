【收購風波】狗狗幣創辦人早於5月底受訪　認為馬斯克斯想「摧毀」Twitter

馬斯克(Elon Musk)收購Twitter風波猶如連續劇般精彩,狗狗幣(Dogecoin)其中一位創辦人Jackson Palmer早在5月30日受訪稱,認為馬斯克取消收購Twitter只是遲早的事,直言:「當我聽說他要出價的那一刻,我以為他打算摧毀 Twitter。」("The second I heard he was going to make a bid, I thought that he intended to destroy Twitter,")

Palmer在5月底的採訪中表示,他認為從內部「摧毀」Twitter一直都是馬斯克的計劃。就在這次採訪幾天前,馬斯克公開稱Twitter上約有25%用戶都是機器人,並用一個大便的emoji戲謔Twitter的CEO Parag Agrawal。

Palmer續稱,馬斯克的做法令人對Twitter產生不信任,亦造成了大量員工離職。「他的做法要不摧毀別人對Twitter的信任,要不就是他以為自己可以建立另一種局面。又或者他希望以更低的價格收購Twitter,我認為這是他正在做的事。」'

採訪中,Palmer數次批評馬斯克為「騙子」,又指他連基本寫code都遇到困難。當時馬斯克迅速「還擊」,指Palmer「從未寫過一行狗狗幣代碼」,又聲稱自己的孩子都能寫出更好的code。

馬斯克於7月8日表示他將退出這筆價值440億美元的交易。馬斯克的代表律師在聲明中指出,Twitter就其平台上的機器人(bots)數量作虛假和誤導性陳述,而這一問題是雙方自4月簽署交易以來,馬斯克一直都在提出的問題。

自從馬斯克宣布不打算履行這筆交易以來,Twitter股價已經下跌11%,比當初他同意收購,Twitter每股54.20美元的價格,大跌約40%。

