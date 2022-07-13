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【收購風波】狗狗幣創辦人早於5月底受訪　認為馬斯克斯想「摧毀」Twitter

環球政經 17:49 2022/07/13

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馬斯克（Elon Musk）收購Twitter風波猶如連續劇般精彩，狗狗幣（Dogecoin）其中一位創辦人Jackson Palmer早在5月30日受訪稱，認為馬斯克取消收購Twitter只是遲早的事，直言：「當我聽說他要出價的那一刻，我以為他打算摧毀 Twitter。」（"The second I heard he was going to make a bid, I thought that he intended to destroy Twitter,＂）

Palmer在5月底的採訪中表示，他認為從內部「摧毀」Twitter一直都是馬斯克的計劃。就在這次採訪幾天前，馬斯克公開稱Twitter上約有25%用戶都是機器人，並用一個大便的emoji戲謔Twitter的CEO Parag Agrawal。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

Palmer續稱，馬斯克的做法令人對Twitter產生不信任，亦造成了大量員工離職。「他的做法要不摧毀別人對Twitter的信任，要不就是他以為自己可以建立另一種局面。又或者他希望以更低的價格收購Twitter，我認為這是他正在做的事。」'

採訪中，Palmer數次批評馬斯克為「騙子」，又指他連基本寫code都遇到困難。當時馬斯克迅速「還擊」，指Palmer「從未寫過一行狗狗幣代碼」，又聲稱自己的孩子都能寫出更好的code。

【大行報告】 比亞迪續受股神減持傳聞困擾 大和：若巴郡不澄清 短綫股價仍受壓 【見下頁

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馬斯克於7月8日表示他將退出這筆價值440億美元的交易。馬斯克的代表律師在聲明中指出，Twitter就其平台上的機器人（bots）數量作虛假和誤導性陳述，而這一問題是雙方自4月簽署交易以來，馬斯克一直都在提出的問題。

自從馬斯克宣布不打算履行這筆交易以來，Twitter股價已經下跌11%，比當初他同意收購，Twitter每股54.20美元的價格，大跌約40%。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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撰文 : 陳楚琨

虛擬貨幣 收購 馬斯克 Twitter 美元

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