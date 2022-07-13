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【MINISO】名創優品港首掛潛水　日本無印良品母企市值重新跑贏

Hot Talk 15:56 2022/07/13

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【MINISO】名創優品港首掛潛水　日本無印良品母企市值重新跑贏

中概股名創優品MINISO （09896） （美：MNSO）周三（13日）起正式在港雙重上市，然而首掛表現不似預期，港股早段曾低見13.12元，較上市價13.8元低5%，但市值與日本無印良品Muji母企良品計畫株式會社（日：7453）差距折合不足4.5億美元。

簡約風聞名的無印良品Muji母企良品計畫株式會社今日升3.4%，收報1277日圓，市值折合約26.1億美元，輕微跑贏對手名創優品折合約21.6億美元的市值。

名創優品市值曾跑贏無印良品母企

值得留意是，名創優品在2020年6月底美國掛牌後，市值曾一度跑贏良品計畫株式會社，但2021年起，名創優品股價反覆向下，良品計畫株式會社終在2021年第3季再度超越名創優品。

不過名創優品香港招股期間，其美股市值一度與良品計畫株式會社收窄至只有5000萬美元。

名創優品稱被誤以為是日本品牌

內地生活產品零售商名創優品曾被批評風格設計與Uniqlo、無印良品Muji及大創DAISO「三合一」，但無阻名創優品MINISO在短短9年間店鋪數目增至5113間。

名創優品以往曾簡介公司是由董事長葉國富及日本設計師三宅順也共同創辦，不過據2020年美股IPO及今年港股上市申請文件，已刪去有關三宅順也的說明，更稱名創優品品牌被誤以為是日本品牌。

相關文章：

【新股IPO】名創優品9896超額認購0.4倍　一手中籤率近87%（附分配結果連結）

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美股 港股 名創優品（美：MNSO） 名創優品（09896） 無印良品 中國概念股

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