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【新股IPO】萬科旗下萬物雲據報最快9月進行IPO　擬集資20億美元、萬物雲：靜默期不便回覆

新股IPO 16:07 2022/07/13

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萬科旗下萬物雲據報最快9月進行IPO　料8月赴港交所闖關、擬集資20億美元

萬科 （02202） 部署分拆旗下物管子公司萬物雲來港上市多時，並在今年4月遞交上市申請。據外媒最新消息指，萬科計劃最早在9月份，啟動萬物雲IPO，並計劃通過是次上市集資至少20億美元（折合約156億港元）。

據報道指，萬物雲有機會最快在8月接受港交所 （00388） 的上市聆訊，中信証券、花旗以及高盛為聯席保薦人。萬物雲其後在回應內媒查詢時指，公司目前處於靜默期，不便回覆，一切以公司公告為準。

萬物雲在今年4月1日遞交上市申請，據資料顯示，公司去年合共錄得收入237億元（人民幣，下同），按年增長30.6%；期內利潤達17.14億元，按年增長12.9%。旗下有三大主要業務，分別是社區空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務以及AIoT及BPaaS解決方案服務。

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【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電及波司登

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