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【ET講股通】孫運喜：外憂內患（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:11 2022/07/13

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恒指半日升130點，報20974點，惟尾市走弱跌穿兩萬一關口，暫報20836點，跌少於1%。比亞迪昨因巴菲特擬部署沽貨急插，今日股價續偏軟報268元，跌近1%。美團 （03690） 升1.7%、京東 （09618） 升3.5%、海底撈 （06862） 升4.4%撐市，碧桂園 （02007） 則挫8.5%。國家新聞出版署發布7月內地網絡遊戲審批信息，名單上未見騰訊 （00700） ，暫報337元跌少於1%。港股有何外憂內患？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：16 - 港股今日市況速覽
03：13 - 內憂不利消息一：巴菲特擬減持比亞迪 （01211）    市場人士憂慮未減續跌
04：20 - 內憂不利消息二：內房股持續弱勢    碧桂園 （02007） 試穿低位未止跌     
04：48 - 內憂不利消息三：澳門疫情反覆   濠賭股反彈未必能持續
06：18 - 外患不利消息一：美滙持續向上升   對美企及新興市場盈利不利
07：52 - 外患不利消息二：美國債息再倒掛   經濟衰退憂慮再現
08：55 - 外患不利消息三：通脹憂慮揮之不去   6月CPI數據估計高達8.8% 
11：25 - 觀眾問股：信達生物 （01801） 走勢點睇？  咩位可買入，上望咩位？
13：44 - 觀眾問股：比亞迪電子 （00285） 點睇？  買入價及目標價？
15：20 - 觀眾問股：和黃醫藥 （00013） 21元有貨  上望及止蝕位？
18：26 - 觀眾問股：中國聯塑 （02128） 11.6元買入   公司前景如何？ 長線持有可以嗎？ 
22：50 - 港股收市市況速報  
25：38 - 潛力股推介：中國能源建設 （03996）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐   澳門全面封賭場影響多大？**

------

港股於20800點水平拉鋸，恒指收跌46點，報20797點，全日總成交1,083億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，內房債務危機再起，碧桂園 （02007） 跌8.5%，中海外 （00688） 跌2.9%。猶幸濠賭、內需股反彈，銀娛 （00027） 升1.5%，海底撈 （06862） 升4.9%。

港股受制外憂內患，今日表現算有交待。內患方面，受股神批股疑雲困擾的比亞迪 （01211） 再跌0.7%。碧桂園下破低位，跌勢似未止，內房板塊恐續弱勢。內地、澳門疫情升溫，濠賭股能否持續反彈成疑。

外憂方面，形勢更嚴峻。首先，美滙指數突破108，向來不利新興市場，惟最近連美股亦受衝擊，大行預期強美元將大幅拖低美企盈利。其次，債息持續，對美國經濟衰退的憂慮持續升溫，IMF下調美國經濟增長預測，今年由2.9%降至2.3%，明年由1.7%降至1%。第三，通脹憂慮揮之不去，美國今晚公布6月CPI，市場料高達8.8%，昨晚白宮已打定「預防針」，預告通脹壓力繼續加大。

恒指技術走勢未算太差：一、跌市成交縮，沽壓未算大；二、仍守住小雙底；三、仍守住保歷加通道底部及上升軌。重要支持為20700點及保歷加通道底部，若能守穩，仍屬上落格局。

潛力股可留意中國能源建設 （03996） ，股價升3.5%至1.18元。此股為中國以至全球最大電力綜合解決方案供應商，在酷熱天氣下，電力股表現改善，可投機一炒。技術上已突破長方形走勢，惟短期升幅已大，宜待回落至長方形頂部吸納，以10、20天線止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰信達生物、比亞迪電子、和黃醫藥、中國聯塑。立即觀看

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欄名 : ET講股通

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