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【航空股】 檢疫隔離政策有望進一步放寬 盧寵茂：11月抵港或有條件免隔離 航空股走高

股樓投資 15:39 2022/07/13

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醫務衛生局局長盧寵茂透露11月或可有條件免檢疫抵港，刺激航空股再衝高。國泰航空（00293）今早（13日）曾高見8.79元，創52周高，最多升4.4%，暫報8.5元，升1%。中資航空股亦見反彈，南方航空（01055）最高曾4.68元，最多升5.4%，暫報4.62元，仍升4.1%；中國國航（00753）暫報6.57元，升3%。

同場加映﹕【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

盧寵茂向《南華早報》表示，香港不需要遵循內地嚴格的防疫政策，因為它在「一國兩制」原則下享有一定程度的自由，但香港仍需做好圍堵工作，以免再收緊防疫措施，如採用一個類似內地的健康碼系統，來管理社交距離。他亦指，預期11月本港舉行「國際投資峰會」之際，可能會允許有條件的免隔離旅行，但仍需要進行核酸檢測，而酒店檢疫或會改為醫學監察，期間亦不得進入高風險場所，如到訪養老院，或酒吧等需摘掉口罩的場所。

【下半年展望】 星展重申恒指目標24600點 另薦10隻首選股（附目標價）【見下頁

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同場加映﹕【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

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記者：郭秀慧

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港股 防疫措施 健康碼 盧寵茂 南方航空（01055） 國泰航空（00293） 航空 航空股 國泰航空 中國國航（00753）

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