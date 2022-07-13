【航空股】 檢疫隔離政策有望進一步放寬 盧寵茂：11月抵港或有條件免隔離 航空股走高

醫務衛生局局長盧寵茂透露11月或可有條件免檢疫抵港，刺激航空股再衝高。國泰航空（00293）今早（13日）曾高見8.79元，創52周高，最多升4.4%，暫報8.5元，升1%。中資航空股亦見反彈，南方航空（01055）最高曾4.68元，最多升5.4%，暫報4.62元，仍升4.1%；中國國航（00753）暫報6.57元，升3%。

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盧寵茂向《南華早報》表示，香港不需要遵循內地嚴格的防疫政策，因為它在「一國兩制」原則下享有一定程度的自由，但香港仍需做好圍堵工作，以免再收緊防疫措施，如採用一個類似內地的健康碼系統，來管理社交距離。他亦指，預期11月本港舉行「國際投資峰會」之際，可能會允許有條件的免隔離旅行，但仍需要進行核酸檢測，而酒店檢疫或會改為醫學監察，期間亦不得進入高風險場所，如到訪養老院，或酒吧等需摘掉口罩的場所。

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記者：郭秀慧