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【國際金融】克羅地亞成第20個歐元國 將於明年1月1日起使用歐元

環球政經 18:23 2022/07/13

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歐盟高峰會通過了三項法案，允許克羅地亞在明年1月1日開始使用歐元，同時轉換匯率將定為1歐元兌7.53450克羅埃西亞幣(Croatian kuna)。

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為了加入歐元區，克羅地亞必須符合若干嚴厲條件，包括將通貨膨脹率控制在與其他歐盟國相同區間，並在公共財政、匯率和長期利率等多項條件上符合相關標準，歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis表示，克羅埃西亞的加入，印證歐元仍然是一個具吸引力、有韌性和成功的全球貨幣，亦有助拓展歐洲未來經濟的韌性和實力基礎。

【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

對上一次有國家加入歐元國是2015的立陶宛，距離至今已有近8年的時間。據了解，克羅地亞早在2013年加入歐盟時，已表明有意加入歐元區，有專家預料明年改用歐元後，將刺激當地經濟支柱旅遊業。

【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）【下一頁

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記者：鄭日棱

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