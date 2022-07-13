【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背

▲ Nokia 5710 XpressAudio本是一款功能型手機，留有傳統按鍵、2.4吋小屏幕，最特別的地方在於手機背面的滑蓋，向下滑動可發現內部藏了一對無線耳機，而手機兼具充電及收納功能。

近年主攻入門手機為主的Nokia，近期發表3款全新手機。除了推出復刻版Nokia 8210，更帶來一款Nokia 5710 XpressAudio，其機背蓋收藏一對無線耳機，讓用戶隨時隨地可以聽音樂。

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Nokia 5710 XpressAudio本是一款功能型手機，留有傳統按鍵、2.4吋小屏幕，最特別的地方在於手機背面的滑蓋，向下滑動可發現內部藏了一對無線耳機，而手機兼具充電及收納功能，並有4小時續航力。5710 XpressAudio主打音樂體驗，雖然手機無法安裝App，但仍可下載MP3或收聽FM廣播。手機支援4G網絡，電量只有1450mAh，但官方稱待機時間可以長達20天，售價為74.99英鎊（約701港元）。

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復刻版Nokia 8210內置鏡頭



Nokia亦為經典手機8210推出復刻版，有沙金、藍及紅三種顏色，主打可為期數週的超長待機時間，售價為64.99英磅（約608港元），預計7月28日於英國上市。手機除了支援雙卡雙待、2.8吋彩色屏幕、支援microSD記憶卡最高達32GB，新增功能為機背內置30萬像素相機，但美中不足的是，機身少了當年可更換手機外殼的特點。

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責任編輯：廖淑瑩

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