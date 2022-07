【職場文化】工作表現能見度低　68%員工錯失升職加薪機會

▲ 57%員工認為僱主不了解他們的工作有多努力,68%員工更表示由於工作貢獻沒有得到認同,而錯過了加薪或晉升的機會。(資料圖片)

「公務員統一加薪2.5%」一事鬧得熱哄哄,有公務員團體認為,是次加幅是缺乏客觀標準的決定,但加薪是否真的可按工作表現來客觀衝量呢?軟件開發商Wrike發表報告指出,由於職場環境的複雜性,員工的付出往往無法被看到,更有高達68%員工因而錯失升職加薪的機會。

Wrike對全球2,800名企業管理層和員工進行調查,以了解職場環境的複雜性,如何對企業、團隊和個人產生影響。《Dark Matter of Work: The Hidden Cost of Work Complexities》報告強調了「工作暗物質」(Dark Matter of Work)的破壞力,指出大量的工作沒有被記錄、追蹤或根據目標衡量,原因是它們是發生在通訊工具和非結構化的文件中。

難以追蹤員工表現和進度

Wrike表示,員工每完成一件工作,並非管理層表面所看到般簡單。因為當中會涉及數十個系統和應用程式之間的周旋,例如需不停轉換各種即時通訊工具、視像通話等來進行聯絡和協作,但這些程序卻沒有一個明確而統一的記錄和追蹤,這些「被隱藏」的勞動由於缺乏可見性,也使企業難以追蹤員工表現和進度,從以作出評核或激勵。

企業每年平均損失335萬元

研究更發現,這些「工作暗物質」是員工的主要壓力來源,並剝奪了他們的個人時間,同時增加混亂和降低效率。57%員工認為僱主不了解他們的工作有多努力,68%員工更表示由於工作貢獻沒有得到認同,而錯過了加薪或晉升的機會。最終,這導致了工作怠倦和人員流失,使企業每年平均損失約42.7萬美元(約335萬港元)。

為減少「工作暗物質」的出現,使員工和企業能夠更有生產力和減少壓力,Wrike建議企業必需增加工作流程的透明度,例如在單一的平台上連接各個部門,該平台能夠了解全公司所有的項目和工作流程,進行跨部門之間交流;同時管理層也能夠更易管理、連接和監督指導工作的眾多複雜工作流程,並透過發出單一訊息源,以減少團隊的壓力和訊息的清晰度。

