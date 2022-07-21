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【職場文化】工作表現能見度低　68%員工錯失升職加薪機會

商業 10:00 2022/07/21

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57%員工認為僱主不了解他們的工作有多努力，68%員工更表示由於工作貢獻沒有得到認同，而錯過了加薪或晉升的機會。（資料圖片）

「公務員統一加薪2.5%」一事鬧得熱哄哄，有公務員團體認為，是次加幅是缺乏客觀標準的決定，但加薪是否真的可按工作表現來客觀衝量呢？軟件開發商Wrike發表報告指出，由於職場環境的複雜性，員工的付出往往無法被看到，更有高達68%員工因而錯失升職加薪的機會。

【職場現象】9成僱主重視畢業生實習經驗　掌握IT應用為首要條件

Wrike對全球2,800名企業管理層和員工進行調查，以了解職場環境的複雜性，如何對企業、團隊和個人產生影響。《Dark Matter of Work: The Hidden Cost of Work Complexities》報告強調了「工作暗物質」（Dark Matter of Work）的破壞力，指出大量的工作沒有被記錄、追蹤或根據目標衡量，原因是它們是發生在通訊工具和非結構化的文件中。

難以追蹤員工表現和進度

Wrike表示，員工每完成一件工作，並非管理層表面所看到般簡單。因為當中會涉及數十個系統和應用程式之間的周旋，例如需不停轉換各種即時通訊工具、視像通話等來進行聯絡和協作，但這些程序卻沒有一個明確而統一的記錄和追蹤，這些「被隱藏」的勞動由於缺乏可見性，也使企業難以追蹤員工表現和進度，從以作出評核或激勵。

【職場現象】近8成大灣區求職者渴求混合工作　靈活性勝過加薪？

企業每年平均損失335萬元

研究更發現，這些「工作暗物質」是員工的主要壓力來源，並剝奪了他們的個人時間，同時增加混亂和降低效率。57%員工認為僱主不了解他們的工作有多努力，68%員工更表示由於工作貢獻沒有得到認同，而錯過了加薪或晉升的機會。最終，這導致了工作怠倦和人員流失，使企業每年平均損失約42.7萬美元（約335萬港元）。

為減少「工作暗物質」的出現，使員工和企業能夠更有生產力和減少壓力，Wrike建議企業必需增加工作流程的透明度，例如在單一的平台上連接各個部門，該平台能夠了解全公司所有的項目和工作流程，進行跨部門之間交流；同時管理層也能夠更易管理、連接和監督指導工作的眾多複雜工作流程，並透過發出單一訊息源，以減少團隊的壓力和訊息的清晰度。

【香港回歸25周年系列】物流運轉　國際機遇

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責任編輯：陳卓賢

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