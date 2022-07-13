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【美國經濟】IMF再次下調今明２年美國經濟增長預期　預料下調至2.3%及1％

環球政經 16:43 2022/07/13

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據《路透社》報道，國際貨幣基金組織（IMF）在周二（12日）再次把2022年美國的經濟增長預期由6月底的 2.9%下調至 2.3%，而2023年的經濟增長則由1.7%下調至1％。它警告指，要避免美國陷入衰退將越來越有挑戰性。

這是今年自6月以來IMF第2次下調美國經濟增長預期。在6月底，IMF與美國官員會面，對美國經濟政策進行評估時，將2022年的經濟增長預期由4月份預計的3.7%下調至2.9%,2023年實際 GDP 增長預測從 2.3%下調至 1.7%。

IMF在一份聲明中表示，廣泛的通脹飆升給美國和全球經濟帶來系統性風險。另外，IMF在一份工作人員報告中指，現在的政策重點必須是在不引發經濟衰退的情況下，迅速減低工資和價格增長，但這是一項棘手的任務。

IMF表示，聯儲局（Fed）收緊貨幣政策應有助於在 2023 年第四季度將通脹率降至 1.9%，而 2022 年第四季度的預測為 6.6%。雖然美國的經濟增長將進一步減緩，但IMF仍預測美國將避免經濟陷入衰退。

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責任編輯：關海儀

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