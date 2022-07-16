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【醫療科技】心房映射技術　增心房顫動治療成功率

12:00 2022/07/16

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vMap能透過病人的ECG數據識別心臟任何部位，包括四個心室、室間隔壁和流出道，來尋找潛在心律失常的源頭。（Vektor Medical）

心房顫動（Atrial fibrillation，AF）是常見的心律不整現象，或會引致心房收縮障礙，形成血栓等問題。傳統的治療方法是使用「心房顫動導管消融術」，破壞心房異常組織，但據醫院管理局資料，該手術的一次成功率僅約60%。有醫療科技企業研發出一套心房映射技術，可準確定位異常組織位置，增加手術成功率。

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AF的主要成因是心房組織出現很多且快速的異常放電，導致心房無法正常收縮，呈現心跳忽快忽慢的不規律狀態。而當心臟跳動不正常時，就不能有效地泵血。雖然AF不會立即危及生命，但患者可能會出現心悸、呼吸不順、胸悶、疲勞和昏厥等症狀，對年長患者而言，更會增加中風機率。

傳統導管消融術   成功率僅6成

據統計，香港有多於0.77%的人口為AF患者，而65歲以上人士有7%機率患上AF，80歲以上患上AF的機率更高達10%；反映年紀愈大，患上AF的機率也愈高。

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心房顫動導管消融術是透過導管釋出能量，破壞心房異常組織，以阻絕異常的肺靜脈電流傳導。但要準確定位心房異常組織絕不容易，所以一次手術成功率並不算高，或需進行兩次或以上治療才可根治，這對年長人士來說，進行多次手術也會增加性命風險。

心臟繪圖對於了解心律不整的位置至關重要，傳統方法是透過導管充當醫生的「眼睛」來定位，但這做法的能見度有限，在繪製心臟圖時缺乏精確度，而且耗時長並具侵入性。另一方面，近年也有醫生採用電腦斷層掃描（CT）或磁力共振成像（MRI）進行定位，但需要更多額外步驟，而且也會有其他繪圖限制。

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聖地亞哥醫療科技企業Vektor Medical創建了一套名為vMap的心房映射系統，能製作3D心臟繪圖，為消融術提供更準確定位。公司創辦人Mike Monko表示，該系統採用心電圖（ECG）數據來定位心房異常組織的位置，因此屬於無創（non-invasive）。

心臟內外視像化   只需3分鐘

vMap能透過病人的ECG數據識別心臟任何部位，包括四個心室、室間隔壁（septal wall）和流出道（outflow tracts），來尋找潛在心律失常的源頭。Mike Monko指出，這系統易於使用，醫生只需輸入病人信息、上傳心電圖數據，僅3分鐘就能收到一個3D互動的心律不整源頭位置圖，將心臟內部和外部的圖像視像化出來。

Mike Monko認為，vMap能用最短時間準確識別目標位置，這可減少傳統入侵性的繪圖方法帶來負面影響，並進一步提高消融術的有效和安全性。現時這套技術已在加州大學聖地亞哥分校健康中心應用，並幫助當地醫生和電生理學家進行心律不整分析和繪圖。

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記者：陳卓賢

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