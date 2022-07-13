▲ 【大行報告】券商指中電出售印度業務股權料不影響派息能力 惟股價短線乏上升動力

中電控股 （00002） 向加拿大魁北克儲蓄投資集團（CDPQ），出售印度業務Apraava Energy（前稱中電印度）10%持股，並預期錄得一次性非現金虧損32億元。摩根士丹利認為，以10%持股計算，Apraava Energy估值約65.3億元，較Apraava Energy截至3月底的淨帳面值低約20%，而且其引伸估值，亦較2018年中電向CDPQ出售四成股權時低9%至10%。

「Apraava Energy於2020年及2021年純利分別為1.75億元及2.21億元，因此對於估值下跌感到驚訝。」

中電出售印度Apraava Energy一成股權 料錄單次虧損約9.8億元【下一頁】

大摩稱，中電海外業務發展之路並不平坦，繼中電早前公布澳洲業務出現72億元非現金虧損後，再有印度業務出現32億元現金虧損，這約100億元非現金虧損，將會抵銷所有經營利潤，但只要澳洲及印度下半年經營理想，加上本港業務保持穩健，再加上內地核電的利潤，相信全年派息3.1元應無風險。大摩予中電「減持」評級，目標價68元。

摩通：偏好長建及電能

摩根大通稱，中電出售印度業務10%股權，料不會影響其派息能力，但股價或會受負面影響，因100億元非現金虧損將會抹去今年大部分盈利，而且中電短線缺乏上升催化劑，故公用股中相對看好盈利前景較佳的長建 （01038） 及電能 （00006） 。

摩通維持中電「中性」評級，目標價63元。

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