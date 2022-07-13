【日圓走眨】不挺干預匯市支撐日圓　耶倫：只在罕見情況才有必要

美國財長耶倫（Janet Yellen）於周二（12日）與日本財務大臣鈴木俊一會面後對記者表示，雙方有對日圓貶值進行評估，但並未討論干預或相關政策。

耶倫指，日方在會談中表達了對日圓貶值的擔憂，直指日圓已大幅貶值，但她重申華府觀點指，不支持干預匯市來支撐日圓，認為只有在「罕見和特殊」的情況才有必要。

耶倫在與日本財務大臣鈴木俊一在討論後發表聯合聲明指，會繼續就外匯市場進行密切磋商，在貨幣問題上也會作適當合作，以履行雙方在七國集團（G7）與 20 國集團（G20）的承諾。

美元兌日圓周二（12日）貶至 136.83 附近，周一（11日）美元兌日圓一度跌破137 ，日圓匯價創24年新低。

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責任編輯：關海儀