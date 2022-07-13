【德州槍擊】新片揭警無作為 逾一小時方破門斃槍手

美國德州一間小學爆發大型槍擊事件，導致多名學童死亡，警方事後亦被批評處理不當。當地有媒體獲得事發當日校內的閉路電視片段，揭露由首名警員抵達現場至槍手被擊斃期間，相隔超過1小時。據悉，部分當地民眾對警方當日的舉動感憤怒，要求有人為事件負責。

【德州槍擊】美國家長搶住買防彈背囊 憂子女安全 【下一頁】

美國媒體Austin American-Statesman周二（12日）公布，尤瓦爾迪縣（Uvalde）Robb Elementary School槍械案的部分校內閉路電視影片。當中可見，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）於5月24日的上午11時33分持槍進入校園，然後闖入其中兩間課室開槍。

其後畫面出現一名兒童，他看到槍手開槍後轉身逃命。多名警員約兩分半鐘後首先抵達現場，直奔被反鎖的課室，但隨後因槍手開槍撤退至末端戒備。至11時52分，影片中才出現更多足夠武裝的警員，他們配有步槍﹑身穿防彈衣及盾牌，但眾人只在走廊等待，未有任何行動。

拉莫斯進入課室後77分鐘，警方在12時50分終於破門而入，並擊斃拉莫斯。由第一位警員到達現場至拉莫斯被擊斃，警方足有超過1小時時間沒有行動。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ 槍擊導致多名學童死亡。 ​​​​​​

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有看過片段民眾同日晚上出席市議會會議時，就警方當日的行動表達憤怒及不滿，要求警方承擔今次事件的後果。槍擊案受害家屬積極尋求公開閉路電視影片，並預計周末會看到完整版，長近80分鐘的片段。德州司法部門就槍擊案展開的調查結果估計亦即將出爐。

槍擊發生後，警方當日應對及行動備受質疑及詬病。7月初時有報告曾指出，有警員本應可在拉莫斯進入校園前開槍，但因等待上級指令而錯過時機。德州安全部門總監麥克勞（Steve McCraw）承認，影片是警方當日行動失敗的「驚駭證據」。

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責任編輯：吳漢培